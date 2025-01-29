29.01.2025, 11:39
„Главная причина — хорошие результаты наших спортсменов.“ Почему Эстония снова проводит чемпионат Европы по фигурному катанию?
ФОТО: | Delfi Meedia
После всего трёхлетнего перерыва ледовый холл „Тондираба“ снова принимает чемпионат Европы по фигурному катанию.
Изначально чемпионат Европы этой зимой должен был принять Загреб, однако Федерация фигурного катания Хорватии неожиданно объявила прошлой весной, что из-за непредвиденных обстоятельств не сможет провести соревнования. В результате Международному союзу конькобежцев (ISU) пришлось в срочном порядке искать новую арену.
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