„Главная причина — хорошие результаты наших спортсменов.“ Почему Эстония снова проводит чемпионат Европы по фигурному катанию?

Изначально чемпионат Европы этой зимой должен был принять Загреб, однако Федерация фигурного катания Хорватии неожиданно объявила прошлой весной, что из-за непредвиденных обстоятельств не сможет провести соревнования. В результате Международному союзу конькобежцев (ISU) пришлось в срочном порядке искать новую арену.

„Мы с Яаной [Куура] и Маргусом [Хернитсом] начали размышлять, стоит ли нам подать заявку. Сейчас у наших спортсменов хорошие результаты. Нам потребовалось немного времени на принятие решения, но затем последовали конкурс и ожидание решения ISU“, — вспоминает глава оргкомитета и президент Союза конькобежцев Эстонии Майре Арм. По её словам, эстонская сторона быстро воспользовалась возможностью.