Стартует чемпионат Европы по фигурному катанию: лучшие спортсмены континента собрались в Таллинне(1)
С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Будут разыграны четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В нынешнем чемпионате Европы заявлены 115 участников: 34 одиночника, 33 одиночницы, 18 спортивных пар и 30 танцевальных дуэтов - из 34 стран. От Эстонии выступят братья Александр и Михаил Селевко в одиночном мужском катании и Нина Петрыкина - в женском. Взрослых спортивных пар и танцевальных дуэтов на сегодняшний день в Эстонии нет.
Как проходит турнир
Фигуристы всех дисциплин соревнуются в два этапа: все участники показывают короткую программу, после которой 24 лучших фигуриста в одиночных видах, 16 пар в парном катании и 20 дуэтов в танцах на льду проходят в следующую стадию и представляют произвольную программу. Победителя определяют по сумме оценок за две программы.
Требования к программам
Короткая программа длится не более 2 минут 50 секунд, ритм-танец — не более 2 минут 40 секунд. Произвольная программа или танец — до четырех минут. В каждой дисциплине есть свои обязательные элементы — прыжки, поддержки, дорожки шагов и вращения. В короткой программе меньше элементов.
За кем следить
В первую очередь, конечно, за нашими спортсменами - братьями Селевко и Ниной Петрыкиной.
Нина Петрыкина, занимающая 6-е место в рейтинге ISU с результатом 187,57 балла, будет бороться за медали.
„Сейчас моя форма постепенно улучшается, но пока ещё не на самом высоком уровне. Мы работаем над тем, чтобы выйти на пик формы к чемпионату Европы. Я выполняла программы, выслушала комментарии судей и теперь начинаем работать над их замечаниями“, – рассказала Петрыкина в интервью ERR в середине января.
Женщины представят короткие программы в среду, 29 января. Нина на лед выйдет под 28 стартовым номером в 21:03.
Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко, которые занимают 9-е и 10-е места в рейтинге, основанном на результатах сезона. Однако сразу три фигуриста, находящихся в рейтинге перед Михаилом Селевко, имеют совсем незначительное преимущество. Таким образом, можно ожидать напряженной борьбы за медали в Таллинне среди почти десяти спортсменов, в том числе и двух эстонских фигуристов.
Александр и Михаил Селевко неоднократно говорили о своей мечте оказаться вдвоём на пьедестале на титульных соревнованиях. Что может быть прекраснее, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы?
Братья подчеркивают важность домашнего льда и своей аудитории, но каждый плюс всегда несет с собой и минус: „Все эти ожидания... Нет смысла себя обманывать. Мы ведь знаем, что все хотят победы. Ты чувствуешь и видишь эти ожидания почти на каждом шагу. Когда соревнования проходят за границей, этого нет“, — говорит Александр. „Мы не знаем заранее, сможем ли мы превратить родной лёд и поддержку зрителей в своё преимущество или нервы возьмут верх, и в голове промелькнёт мысль: это самое важное соревнование в жизни. Легко сказать, не думай так, но гораздо сложнее избежать этого“, — размышляет Михаил.
На чемпионате Европы выяснится, кто из братьев поедет на чемпионат мира в Бостон в конце марта. От этого будут зависеть дальнейшие планы каждого из них: „Есть два варианта: или после чемпионата Европы будет отдых, или работа“, — смеется Саша.
Для братьев Селевко соревнования начнутся 30 января.
Мужское одиночное катание
Главный претендент на победу — двукратный чемпион Европы, француз Адам Сяо Хим Фа. Чтобы восстановиться после травмы и подготовиться к чемпионату, фигурист пропустил финал Гран-при в декабре 2024 года.
Также на хороший результат претендует целый ряд фигуристов, которые уже имеют в копилке медали чемпионата Европы. Это обладатель двух бронз и одного серебра Маттео Риццо, серебряные медалисты Даниэль Грассль из Италии и Александр Селевко из Эстонии, бронзовые призеры Лукас Бричги из Швейцарии и Денис Васильев из Латвии. Большой потенциал и у грузина Ники Эгадзе, ученика Этери Тутберидзе.
Женское одиночное катание
Действующая чемпионка Европы, бельгийка Луна Хендрикс, в этом году пропустит чемпионат Европы. „Жаль, что из-за травмы она не приедет. Она очень интересная фигуристка. Мы с ней много раз соревновались. А вот про остальных сказать ничего не могу, потому что девочки есть девочки - они непредсказуемые. Но этот турнир будет интересен как раз тем, что в женском одиночном катании нет явного лидера. Бороться будут многие. Многие хотят получить медаль, выиграть титул“, - рассказала тренер нашей Нины Петрыкиной Светлана Варнавская в прямом эфире передачи „Спортклуб“ на волне „Радио 4“.
„Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и всё пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку. Это казалось пустяком, однако до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования“, – отметила сама Луна Хендрикс в интервью бельгийским СМИ.
За попадание на пьедестал поборются чемпионка 2023 года Анастасия Губанова из Грузии, бронзовые медалистки Нина Пинзаронне из Бельгии и Кимми Репонд из Швейцарии, а также призер последнего Гран-при Лара Наки Гутманн из Италии.
Парное катание
Главные фавориты — двукратные победители финала Гран-при и бронзовые призеры чемпионата мира Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии. Хороший шанс имеют чемпионы Европы 2023 года Сара Конти и Никколо Мачии из Италии и серебряные медалисты турнира-2024 Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии. Три пары участвовали в финале Гран-при в Гренобле в декабре 2024.
Действующие чемпионы Европы, итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, не выступят в Таллине из-за проблем со здоровьем у спортсменки.
Танцы на льду
Защищать титул будут двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. В этом сезоне итальянцы показывают хороший уровень, несмотря на некоторые ошибки на соревнованиях. Главные конкуренты — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, двукратные серебряные призеры чемпионата. Обе пары получили медали на недавнем Гран-при в Гренобле.
Российские фигуристы не выступят на турнире. Международный союз конькобежцев допустил спортсменов только до олимпийской квалификации в Пекине в сентябре. В чемпионате Европы смогут поучаствовать те, кто в свое время сменил спортивное гражданство.
Женское одиночное катание: Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Куракова (Польша), Антонина Дубинина (Сербия).
Мужское одиночное катание: Георгий Рештенко (Чехия), Владимир Самойлов (Польша), Никита Старостин (Германия), Александр Власенко (Венгрия).
Парное катание: Никита Володин (Германия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Дарья Данилова (Нидерланды), Анастасия Метелкина (Грузия).
Танцы на льду: Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия), Кристина Добрососедова (Армения), Евгения Лопарева (Франция), Мария Игнатьева (Венгрия).
Расписание
Среда, 29 января
13:00-16:00 — спортивные пары (короткая программа)
17:00-21:50 — женщины (короткая программа)
Четверг, 30 января
13:10-18:00 — мужчины (короткая программа)
19:00-21:50 — спортивные пары (произвольная программа)
Пятница, 31 января
12:30-16:50 — танцы на льду (ритм-танец)
18:00-21:55 — женщины (произвольная программа)
Суббота, 1 февраля
13:00-16:20 — танцы на льду (произвольный танец)
18:00-21:55 — мужчины (произвольная программа)
Воскресенье, 2 февраля
16:00-18:00 — показательные выступления
Где смотреть?
В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Программа трансляций
29 января, 14:05 - спортивные пары, короткая программа (Маргиев/Малова)
29 января, 18:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
30 января, 15:30 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
30 января, 20:30 - спортивные пары, произвольная программа (Маргиев/Малова)
31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)