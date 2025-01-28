Стартует чемпионат Европы по фигурному катанию: лучшие спортсмены континента собрались в Таллинне

Как проходит турнир

Фигуристы всех дисциплин соревнуются в два этапа: все участники показывают короткую программу, после которой 24 лучших фигуриста в одиночных видах, 16 пар в парном катании и 20 дуэтов в танцах на льду проходят в следующую стадию и представляют произвольную программу. Победителя определяют по сумме оценок за две программы.

Требования к программам

Короткая программа длится не более 2 минут 50 секунд, ритм-танец — не более 2 минут 40 секунд. Произвольная программа или танец — до четырех минут. В каждой дисциплине есть свои обязательные элементы — прыжки, поддержки, дорожки шагов и вращения. В короткой программе меньше элементов.

За кем следить

В первую очередь, конечно, за нашими спортсменами - братьями Селевко и Ниной Петрыкиной.

Нина Петрыкина, занимающая 6-е место в рейтинге ISU с результатом 187,57 балла, будет бороться за медали.

„Сейчас моя форма постепенно улучшается, но пока ещё не на самом высоком уровне. Мы работаем над тем, чтобы выйти на пик формы к чемпионату Европы. Я выполняла программы, выслушала комментарии судей и теперь начинаем работать над их замечаниями“, – рассказала Петрыкина в интервью ERR в середине января.

Женщины представят короткие программы в среду, 29 января. Нина на лед выйдет под 28 стартовым номером в 21:03.

Эстонию представляют братья Михаил и Александр Селевко, которые занимают 9-е и 10-е места в рейтинге, основанном на результатах сезона. Однако сразу три фигуриста, находящихся в рейтинге перед Михаилом Селевко, имеют совсем незначительное преимущество. Таким образом, можно ожидать напряженной борьбы за медали в Таллинне среди почти десяти спортсменов, в том числе и двух эстонских фигуристов.

Александр и Михаил Селевко неоднократно говорили о своей мечте оказаться вдвоём на пьедестале на титульных соревнованиях. Что может быть прекраснее, чем осуществить эту мечту на домашнем чемпионате Европы?