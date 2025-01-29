Завоевавшая малую серебряную медаль Нина Петрыкина: незабываемые эмоции, это память на всю жизнь!

„Серьезно? Это невозможно! У меня больше нет эмоций. Всё. Конец! Малая медаль на руках, ура! Я вообще не думала о медалях“, — радовалась Петрыкина в интервью эстонским журналистам, когда стало ясно, что медаль — это реальность. „Моя первая цель была сделать все прыжки и вращения хорошо. Вращения — как видим, еще не до конца отлажены. Это просто показывает, что нужно работать, и у меня есть еще месяц до чемпионата мира, чтобы развиваться. Это ещё не мой лучший уровень“.