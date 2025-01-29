29.01.2025, 23:08
Завоевавшая малую серебряную медаль Нина Петрыкина: незабываемые эмоции, это память на всю жизнь!
ФОТО: | Delfi Meedia
Нина Петрыкина достигла своего лучшего результата на сегодняшний день в карьере на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025, который проходит в Таллинне, заняв второе место в короткой программе с результатом 68,94 балла, и завоевала малую серебряную медаль.
Малую золотую медаль завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова, которая набрала всего на 0,05 балла больше, чем Нина Петрыкина. Третье место досталось швейцарке Кимми Репонд с 68,68 балла.
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