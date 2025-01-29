Зимние виды
29.01.2025, 23:08

Завоевавшая малую серебряную медаль Нина Петрыкина: незабываемые эмоции, это память на всю жизнь!

 
Нина Петрыкина с малой серебряной медалью чемпионата Европы
Нина Петрыкина с малой серебряной медалью чемпионата Европы
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Нина Петрыкина достигла своего лучшего результата на сегодняшний день в карьере на чемпионате Европы по фигурному катанию 2025, который проходит в Таллинне, заняв второе место в короткой программе с результатом 68,94 балла, и завоевала малую серебряную медаль.

Малую золотую медаль завоевала представительница Грузии Анастасия Губанова, которая набрала всего на 0,05 балла больше, чем Нина Петрыкина. Третье место досталось швейцарке Кимми Репонд с 68,68 балла.

„Серьезно? Это невозможно! У меня больше нет эмоций. Всё. Конец! Малая медаль на руках, ура! Я вообще не думала о медалях“, — радовалась Петрыкина в интервью эстонским журналистам, когда стало ясно, что медаль — это реальность. „Моя первая цель была сделать все прыжки и вращения хорошо. Вращения — как видим, еще не до конца отлажены. Это просто показывает, что нужно работать, и у меня есть еще месяц до чемпионата мира, чтобы развиваться. Это ещё не мой лучший уровень“.

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