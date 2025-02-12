Экономика
12.02.2025, 12:46

Газа не хватает, электричество дорожает. Возможны ли возобновления российских поставок и какие у нас перспективы?

 
Энергетический кризис обостряется
Цена на газ снова повышается
Цена на газ снова повышается
ФОТО: Jan Woitas / dpa / Scanpix

Европа вновь столкнулась с углубляющимся энергетическим кризисом. Цена на природный газ выросла до максимума последних двух лет, и это вызывает большую обеспокоенность у экспертов, пишет Delfi Ärileht.

Пережив трудности в прошлом — высокие цены на энергоносители, инфляционное давление и замедление экономического роста — Европа оказалась в ситуации, когда поставки природного газа сокращаются быстрее, чем это было бы разумно. По мере сокращения запасов растет необходимость поиска дополнительных поставок, но в настоящее время цены слишком высоки, чтобы сделать запасы на лето. Крупным энергетическим компаниям, таким как Uniper SE и Eni SpA, приходится выбирать между дорогостоящими закупками и вмешательством государства.

Фьючерсы на газ в понедельник выросли на 5,4%, достигнув 58,75 евро за мегаватт-час. Это самый высокий уровень с февраля 2023 года, и в будущем он может означать еще большее ценовое давление.

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