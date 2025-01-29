ФОТО | Просекко за 8 евро и плюшевый мишка за 75 евро: что продается в „Тондираба“ на чемпионате Европы по фигурному катанию?

Я не могу назвать себя большим фанатом фигурного катания, поэтому, оказавшись в столичном ледовом холле, обратил внимание прежде всего на еду, напитки и сувениры. Думаю, такая информация будет полезна тем, кто еще планирует посетить соревнования.

На входе гостей встречают приветливые охранники, после чего можно увидеть зону с сувенирами, посвященными чемпионату Европы. Рядом расположены торговые точки, где продаются различные товары для фигурного катания.

В сувенирном ассортименте представлена кофта в разных размерах, но только в одном цвете. Также можно приобрести плюшевых медведей: маленький стоит 15 евро, а большой — 75 евро. В продаже есть брелоки и магниты с символикой Эстонии, шапка за 19 евро, пластиковая бутылка за 10 евро, а также официальный журнал/программа чемпионата, который обойдется в 10 евро.

Рядом с сувенирами расположены торговые точки с товарами для фигурного катания. Здесь можно найти все необходимое — от различных костюмов до коньков и сменных лезвий.

Например, лезвия для коньков здесь можно приобрести за 69 или 149 евро. На вопрос, помогут ли они выиграть, продавец с улыбкой ответил, что вполне могут.

Цены на коньки варьируются от 199 до 450 евро, в зависимости от модели и характеристик. Ассортимент хоть и небольшой, но представлен несколькими разными брендами, что дает возможность выбрать подходящую модель.

Далее внимание привлекают не трибуны, а несколько точек с едой, где каждый желающий может перекусить. Выбор не очень большой, но, как правило, люди сюда приходят посмотреть фигурное катание, а не наесться и напиться до отвала.