Зимние виды
28.01.2025, 17:44

Нина Петрыкина перед домашним чемпионатом Европы: „Иду на соревнования с хорошими эмоциями. Надеюсь на поддержку трибун“

 

Среди участниц предстоящего домашнего чемпионата Европы Нина Петрыкина занимает шестое место по лучшему результату сезона. В каком состоянии находится Петрыкина перед чемпионатом и каковы её шансы на попадание на подиум?

Для того чтобы подняться на подиум на чемпионате Европы, Нине Петрыкиной, вероятно, потребуется показать результат, близкий к её личному рекорду (194,55 балла), установленному на Skate America в 2023 году. Конкуренция за медали среди женщин снизилась после отстранения российских фигуристок. За последние два года бронза на чемпионате Европы завоёвывалась с результатом 192,51 балла (Эспоо) и 202,29 балла (Каунас).

В текущем сезоне ни одна европейская фигуристка пока не преодолела отметку в 200 баллов, тогда как в мировом рейтинге её уже достигли десять спортсменок. На льду Тондираба медальная планка вряд ли будет высокой, что даёт Петрыкиной шанс побороться за награды. Её лучший результат этого сезона — 187,57 балла (турнир Côte d’Azur, Ницца).

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