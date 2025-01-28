Нина Петрыкина перед домашним чемпионатом Европы: „Иду на соревнования с хорошими эмоциями. Надеюсь на поддержку трибун“

Для того чтобы подняться на подиум на чемпионате Европы, Нине Петрыкиной, вероятно, потребуется показать результат, близкий к её личному рекорду (194,55 балла), установленному на Skate America в 2023 году. Конкуренция за медали среди женщин снизилась после отстранения российских фигуристок. За последние два года бронза на чемпионате Европы завоёвывалась с результатом 192,51 балла (Эспоо) и 202,29 балла (Каунас).