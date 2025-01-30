Александр Селевко ошибся на одном из прыжков в короткой программе: „На самом деле я очень нервничал“

Год назад в Каунасе 23-летний Александр Селевко завоевал серебро на чемпионате Европы с 256,99 балла, но в этом году его лучший результат составил 234,56 балла. Его рекорд в короткой программе сезона был установлен на Гран-при Франции, где он набрал 85,73 балла.

Александр планировал выполнить тройной аксель, но вместо этого сделал двойной. „Я думаю, что в целом всё прошло довольно хорошо. Конечно, я допустил ошибку на акселе, что меня расстроило. Я немножко поторопился и промахнулся с акцентом отталкивания. Мой фокус был больше на моём катании и программе, и я доволен, что мне удалось сегодня проехать неплохо“, — объяснил он свою ошибку, которая стоила ему около четырёх баллов и, возможно, третьего места.