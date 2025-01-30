30.01.2025, 19:25
Александр Селевко ошибся на одном из прыжков в короткой программе: „На самом деле я очень нервничал“
Добавлен комментарий Ирины Кононовой
ФОТО: | Delfi Meedia
Михаил Селевко набрал 84,85 балла в короткой программе на домашнем чемпионате Европы, в то время как его старший брат Александр получил 84,65 балла.
Год назад в Каунасе 23-летний Александр Селевко завоевал серебро на чемпионате Европы с 256,99 балла, но в этом году его лучший результат составил 234,56 балла. Его рекорд в короткой программе сезона был установлен на Гран-при Франции, где он набрал 85,73 балла.
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