31.01.2025, 22:07
На грани завершения карьеры: как Нина Петрыкина переписала историю эстонского фигурного катания
ФОТО: Delfi Meedia
Нина Петрыкина продолжает радовать болельщиков своими достижениями. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллинне в упорной борьбе она завоевала золотую медаль! RusDelfi отмечает, что Нина — не просто талантливая фигуристка, а настоящая звезда, которая переписывает историю эстонского фигурного катания прямо на наших глазах!
На чемпионате Европы 2025 года Нина навсегда вписала свое имя в историю фигурного катания, завоевав малое серебро в короткой программе, малое золото в произвольной программе и став новой чемпионкой Европы!!!
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