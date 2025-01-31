На грани завершения карьеры: как Нина Петрыкина переписала историю эстонского фигурного катания

Нина Петрыкина продолжает радовать болельщиков своими достижениями. На чемпионате Европы по фигурному катанию 2025 года в Таллинне в упорной борьбе она завоевала золотую медаль! RusDelfi отмечает, что Нина — не просто талантливая фигуристка, а настоящая звезда, которая переписывает историю эстонского фигурного катания прямо на наших глазах!