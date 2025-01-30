Украинская фигуристка: катки разрушены, оставшиеся работают в ограниченном режиме, льда мало, но мы не сдаемся!

„У меня была температура 39 градусов, и я до сих пор не чувствую себя хорошо, но решила участвовать, ведь это всё-таки чемпионат Европы. У нас уже не было возможности заменить спортсменку. По крайней мере, один прыжок у меня получился!“ — сказала украинская фигуристка с улыбкой.