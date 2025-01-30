30.01.2025, 12:31
Украинская фигуристка: катки разрушены, оставшиеся работают в ограниченном режиме, льда мало, но мы не сдаемся!
ФОТО: | Scanpix
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне украинская фигуристка Анастасия Гожва заняла 27-е место. Однако для неё само участие в соревнованиях уже было подвигом — спортсменка выступала с температурой, а в прошлом году пережила тяжелую утрату двух близких людей. С ледовым холлом „Тондираба“ у 23-летней Гожвы связаны особенные воспоминания.
Анастасия Гожва призналась, что недовольна своим результатом, но понимала, что при таких обстоятельствах выступление не могло быть лучшим.
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