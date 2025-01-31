ТРИ СЦЕНАРИЯ ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ | В худшем случае электричество может пропасть на три дня

Издание Eesti Ekspress публикует три сценария, которые учитывает Эстония при десинхронизации стран Балтии от российской электросети.

Обычный сценарий

Отделение от российской энергетической системы пройдет для обычного потребителя незаметно.

Технический сбой или злонамеренное вмешательство

Опасность невелика, но существует.

Может возникнуть необходимость ограничения в потреблении электроэнергии. Это зависит от места вмешательства или неполадки (например, Estlink или линия Литва — Польша).

Не исключено, что потребление будет ограничено во всех трех странах Балтии.

Это будет происходить по регионам; как правило на срок до двух часов и в периоды пикового потребления, то есть с 7 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов вечера. Потребление электроэнергии в больницах и других жизненно важных учреждениях ограничиваться на будет. В этом случае потребители получат предварительное уведомление от сетевого оператора Elektrilevi.

Черный сценарий

Его вероятность минимальна. Предпосылкой его реализации является масштабная и комбинированная гибридная атака (кибер- и физическая атака) на несколько объектов инфраструктуры стран Балтии.

Электричества может не быть до 72 часов, потому что восстановление питания подстанций потребует времени.

Людям стоит пересмотреть и продумать свою готовность к отключениям электричества и кризисам. Инструкции на эти случаи можно найти здесь.

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