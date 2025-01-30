Житель Ласнамяэ лишился более 70 000 евро

В полицию поступило сообщение о том, что в сентябре прошлого года 52-летний мужчина, проживающий в Ласнамяэ, прочитал в интернете статью об инвестициях и оставил свои контакты.

Через некоторое время мужчине позвонили и попросили скачать программу AnyDesk. Звлнивший создал для пострадавшего учетную запись на торговой платформе Thetradelive и попросил внести депозит в размере 250 евро. После этого и до 21 января текущего года для мужчины открывались различные криптовалютные кошельки, его склоняли брать кредиты в Inbank, Bondora, Placet Group, занимать деньги у знакомых и переводить их на платформу. Вывести деньги с платформы пострадавший не может.

Ущерб от мошенничества составил 73 902 евро.

Инвестиционные мошенничества причиняют наибольший ущерб

При этом, как мы писали ранее, прошедший год можно считать для финансовых мошенников неудачным, поскольку суммы потерь в течение года снизились. Несмотря на это, мошенникам удалось выманить у жителей и предприятий Эстонии около девяти миллионов евро, причем они постоянно разрабатывают новые способы обмана жертв.

„В Эстонии проводится хорошая работа по информированию о различных видах мошенничества. Можно сказать, что повышение осведомленности принесло свои плоды, и в целом в прошлом году количество случаев финансового мошенничества и суммы ущерба сократились“, - отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. Если, по оценке Департамента полиции и погранохраны (PPA), в 2023 году с помощью различных финансовых схем было выманено чуть более 9,4 миллиона евро, то в прошлом году эта сумма составила около 8,8 миллиона евро.

По данным PPA, наибольший ущерб по-прежнему причиняют инвестиционные мошенничества. В прошлом и позапрошлом году их было зарегистрировано по 305. Однако если в 2023 году ущерб превысил 5 миллионов евро, то в прошлом году он снизился до 4,8 миллиона. Инвестиционные мошенничества включают случаи, когда людям предлагают выгодные инвестиции, убеждают брать кредиты для инвестиций, открывать новые банковские счета или переводить деньги на фальшивые инвестиционные платформы. По мнению Ткаченко, инвестиционное мошенничество в настоящее время является одной из самых распространенных форм обмана: „В надежде на обогащение жертвы переводят крупные суммы, но на самом деле они лишь способствуют мошенничеству, теряют деньги и могут остаться должниками банков“.