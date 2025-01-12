Мошенничество на интернет-сайтах, или Как человека заставляют заплатить не 99 центов, а 125 евро

Недавно Майт Вескер воспользовался платной интернет-услугой, позволяющей загрузить фотографию и оформить ее как фото на паспорт. Услуга стоила три евро, однако спустя два дня к ней добавилось еще 40 евро — сумму сняли автоматически за месячную подписку. „Больше всего меня выводит из себя то, что теперь придется самому аннулировать месячную подписку на сайте и тратить на это время. Это не та услуга, которую нужно оформлять на целый месяц“, — сказал мужчина.