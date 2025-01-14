Тостер премиального бренда за 2 евро? Как Facebook-мошенники снова выманивают деньги

ФОТО: Delfi Meedia
В соцсети Facebook появились мошенники, которые предлагают невероятно выгодную сделку — тостер за 2 евро вместо реальной цены в 200 евро. Однако за этим „щедрым предложением“ скрывается опасная схема: злоумышленники выманивают данные банковских карт и крадут деньги. Подробности — у RusDelfi.
„Всего лишь за 2,35!“
„Новогоднее предложение Magaziin! Все жители старше 25 лет получат в подарок прошлогодние тостеры Smeg — магазин освобождает склад для новых моделей!“ — объявление такого содержания стало мелькать в популярной среди жителей Эстонии социальной сети.
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