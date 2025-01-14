Тостер премиального бренда за 2 евро? Как Facebook-мошенники снова выманивают деньги

„Всего лишь за 2,35!“

„Новогоднее предложение Magaziin ! Все жители старше 25 лет получат в подарок прошлогодние тостеры Smeg — магазин освобождает склад для новых моделей!“ — объявление такого содержания стало мелькать в популярной среди жителей Эстонии социальной сети.

Реклама предлагает подписаться на страничку, ответить на пару вопросом и получить качественную технику всего лишь за 2,35 евро. В объявлении указано, что такое щедрое предложение доступно только онлайн. Под постом — отзывы довольных клиентом, которые уже якобы получили свой подарок. „Стал отличным подарком! Используем каждый день!“, „Сегодня пришла посылка — все отлично работает!“.