Создание ненастоящей страницы интернет-магазина – это распространенная схема не только в Эстонии
Создание ненастоящей страницы интернет-магазина – это распространенная схема не только в Эстонии
ФОТО: Delfi Meedia
ЧП и криминал
14.01.2025, 11:50

Тостер премиального бренда за 2 евро? Как Facebook-мошенники снова выманивают деньги

 (1)

В соцсети Facebook появились мошенники, которые предлагают невероятно выгодную сделку — тостер за 2 евро вместо реальной цены в 200 евро. Однако за этим „щедрым предложением“ скрывается опасная схема: злоумышленники выманивают данные банковских карт и крадут деньги. Подробности — у RusDelfi.

„Всего лишь за 2,35!“

„Новогоднее предложение Magaziin! Все жители старше 25 лет получат в подарок прошлогодние тостеры Smeg — магазин освобождает склад для новых моделей!“ — объявление такого содержания стало мелькать в популярной среди жителей Эстонии социальной сети.

Реклама предлагает подписаться на страничку, ответить на пару вопросом и получить качественную технику всего лишь за 2,35 евро. В объявлении указано, что такое щедрое предложение доступно только онлайн. Под постом — отзывы довольных клиентом, которые уже якобы получили свой подарок. „Стал отличным подарком! Используем каждый день!“, „Сегодня пришла посылка — все отлично работает!“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии