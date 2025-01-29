Русскоязычное население Эстонии накрыло лавиной мошеннических звонков

В ходе опроса, проведённого компанией Norstat, две трети респондентов заявили, что за последний год им звонили мошенники. В то время как среди эстоноязычного населения 57% столкнулись с мошенническими звонками, среди русскоязычных респондентов о мошеннических телефонных звонках, поступавших в прошлом году, заявили 90%.

Вейко Кийк считает, что такая разница в процентах вполне объяснима, поскольку русский язык является основным языком общения, когда речь идёт о мошеннических звонках: „Если человек, получивший звонок, не отвечает мошеннику по-русски, мошенник попытается заставить собеседника говорить по-русски. Однако если в течение некоторого времени собеседник не отвечает, звонящий обычно сдаётся и прекращает разговор“, – говорит он.

Однако если разговор продолжается, тактика мошенников заключается в том, чтобы взывать к эмоциям собеседника“. В одном из распространённых примеров мошенники предлагают собеседнику возможность инвестирования с очень высокой и быстрой прибылью. Предложение быстро заработать большие деньги призвано вызвать у людей чувство азарта и жадности. Но у мошенников в арсенале есть и другой приём, когда они пытаются посеять внезапное чувство страха.

„Звонящие представляются сотрудниками банка, полиции или представителями другого известного учреждения или компании. Разговор завязывается на проблеме, требующей срочного решения. Затем предлагается „решение“, которое требует от жертвы быстрой реакции“, – говорит Кийк, добавляя, что так называемое решение обычно является крючком мошенника для заманивания людей.

Кийк говорит, что самая распространённая цель телефонных мошенников – получить доступ к личной информации жертвы. Часто мошенники пытаются выманить PIN-коды устройств аутентификации или просят их ввести. „Важно помнить, что PIN1 означает идентификацию, а PIN2 – цифровую подпись. Если дело дойдёт до того, что вас попросят ввести PIN2-код, можете быть уверены, что его введение будет иметь последствия“, – сказал он.