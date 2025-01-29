Русскоязычное население Эстонии накрыло лавиной мошеннических звонков(11)
По данным исследования, проведённого компанией Norstat по заказу Luminor, в прошлом году около 90% русскоязычного населения получали мошеннические звонки. Специалист банка по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк объясняет, как действуют систематические телефонные мошенники и как защитить себя от обмана.
В ходе опроса, проведённого компанией Norstat, две трети респондентов заявили, что за последний год им звонили мошенники. В то время как среди эстоноязычного населения 57% столкнулись с мошенническими звонками, среди русскоязычных респондентов о мошеннических телефонных звонках, поступавших в прошлом году, заявили 90%.
Вейко Кийк считает, что такая разница в процентах вполне объяснима, поскольку русский язык является основным языком общения, когда речь идёт о мошеннических звонках: „Если человек, получивший звонок, не отвечает мошеннику по-русски, мошенник попытается заставить собеседника говорить по-русски. Однако если в течение некоторого времени собеседник не отвечает, звонящий обычно сдаётся и прекращает разговор“, – говорит он.
Однако если разговор продолжается, тактика мошенников заключается в том, чтобы взывать к эмоциям собеседника“. В одном из распространённых примеров мошенники предлагают собеседнику возможность инвестирования с очень высокой и быстрой прибылью. Предложение быстро заработать большие деньги призвано вызвать у людей чувство азарта и жадности. Но у мошенников в арсенале есть и другой приём, когда они пытаются посеять внезапное чувство страха.
„Звонящие представляются сотрудниками банка, полиции или представителями другого известного учреждения или компании. Разговор завязывается на проблеме, требующей срочного решения. Затем предлагается „решение“, которое требует от жертвы быстрой реакции“, – говорит Кийк, добавляя, что так называемое решение обычно является крючком мошенника для заманивания людей.
Кийк говорит, что самая распространённая цель телефонных мошенников – получить доступ к личной информации жертвы. Часто мошенники пытаются выманить PIN-коды устройств аутентификации или просят их ввести. „Важно помнить, что PIN1 означает идентификацию, а PIN2 – цифровую подпись. Если дело дойдёт до того, что вас попросят ввести PIN2-код, можете быть уверены, что его введение будет иметь последствия“, – сказал он.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством, телефонные мошенники также часто пытаются получить деньги от жертв с помощью другого способа. В этом случае жертву просят загрузить на своё устройство программу удалённого доступа, которая позволяет установить контроль над устройством жертвы. Это позволяет мошеннику давать указания жертве по телефону, отслеживая действия человека или даже получая контроль над экраном устройства.
Часто мошенники, которые выдают себя за представителей банка, используют тактику требования быстрых действий. „Например, человеку говорят, что на его имя оформлен кредит или что с его счёта сняты деньги, но есть и множество других примеров“, – пояснил Кийк, добавив, что если человек на другом конце линии утверждает, что он из банка, всегда стоит перезвонить в свой банк, если есть сомнения, и проверить, не является ли поступивший звонок мошенническим. В любом случае, никогда не стоит перезванивать на тот же номер.
„Стоит очень настороженно воспринимать неожиданные звонки, если звонящий требует каких-то действий. В начале любого такого разговора первым делом следует переключиться на эстонский язык. Во-вторых, важно вспомнить, не звонили ли вам уже раньше из данного ведомства и не призывали ли вас действовать быстро. Например, банк, как правило, не будет звонить клиенту неожиданно, и уж точно не станет спрашивать у клиента PIN-код. Если вы сомневаетесь, не сообщайте никому свои личные данные. А предложения, которые кажутся невероятно выгодными, как правило, являются попыткой обмана“, – говорит специалист по борьбе с мошенничеством.