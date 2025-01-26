Эксперт: какой вид финансового мошенничества приносит в Эстонии наибольший ущерб? Какие появились новые способы обмана?

„В Эстонии проводится хорошая работа по информированию о различных видах мошенничества. Можно сказать, что повышение осведомленности принесло свои плоды, и в целом в прошлом году количество случаев финансового мошенничества и суммы ущерба сократились“, - отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. Если, по оценке Департамента полиции и погранохраны (PPA), в 2023 году с помощью различных финансовых схем было выманено чуть более 9,4 миллиона евро, то в прошлом году эта сумма составила около 8,8 миллиона евро.

По данным PPA, наибольший ущерб по-прежнему причиняют инвестиционные мошенничества. В прошлом и позапрошлом году из было зарегистрировано по 305. Однако если в 2023 году ущерб превысил 5 миллионов евро, то в прошлом году он снизился до 4,8 миллиона. Инвестиционные мошенничества включают случаи, когда людям предлагают выгодные инвестиции, убеждают брать кредиты для инвестиций, открывать новые банковские счета или переводить деньги на фальшивые инвестиционные платформы. По мнению Ткаченко, инвестиционное мошенничество в настоящее время является одной из самых распространенных форм обмана: „В надежде на обогащение жертвы переводят крупные суммы, но на самом деле они лишь способствуют мошенничеству, теряют деньги и могут остаться должниками банков“.

Суммы, выманенные с помощью банковских мошенничеств, сократились с 2,9 миллиона до 2,3 миллиона евро. Количество подобных зарегистрированных случаев по сравнению с позапрошлым годом также уменьшилось: с 524 до 387. В рамках таких мошенничеств злоумышленники чаще всего выдают себя за банковских сотрудников, чтобы получить доступ к банковским счетам и PIN-кодам.

В прошлом году также сократились суммы, выманенные с использованием BEC-схем (мошенничества с поддельными счетами от имени компаний): с 1,1 миллиона евро до 980 000 евро.