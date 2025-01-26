Эксперт: какой вид финансового мошенничества приносит в Эстонии наибольший ущерб? Какие появились новые способы обмана?(1)
Прошедший год можно считать для финансовых мошенников неудачным, поскольку суммы потерь в течение года снизились. Несмотря на это, мошенникам удалось выманить у жителей и предприятий Эстонии около девяти миллионов евро, причем они постоянно разрабатывают новые способы обмана жертв.
„В Эстонии проводится хорошая работа по информированию о различных видах мошенничества. Можно сказать, что повышение осведомленности принесло свои плоды, и в целом в прошлом году количество случаев финансового мошенничества и суммы ущерба сократились“, - отметил руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко. Если, по оценке Департамента полиции и погранохраны (PPA), в 2023 году с помощью различных финансовых схем было выманено чуть более 9,4 миллиона евро, то в прошлом году эта сумма составила около 8,8 миллиона евро.
По данным PPA, наибольший ущерб по-прежнему причиняют инвестиционные мошенничества. В прошлом и позапрошлом году из было зарегистрировано по 305. Однако если в 2023 году ущерб превысил 5 миллионов евро, то в прошлом году он снизился до 4,8 миллиона. Инвестиционные мошенничества включают случаи, когда людям предлагают выгодные инвестиции, убеждают брать кредиты для инвестиций, открывать новые банковские счета или переводить деньги на фальшивые инвестиционные платформы. По мнению Ткаченко, инвестиционное мошенничество в настоящее время является одной из самых распространенных форм обмана: „В надежде на обогащение жертвы переводят крупные суммы, но на самом деле они лишь способствуют мошенничеству, теряют деньги и могут остаться должниками банков“.
Суммы, выманенные с помощью банковских мошенничеств, сократились с 2,9 миллиона до 2,3 миллиона евро. Количество подобных зарегистрированных случаев по сравнению с позапрошлым годом также уменьшилось: с 524 до 387. В рамках таких мошенничеств злоумышленники чаще всего выдают себя за банковских сотрудников, чтобы получить доступ к банковским счетам и PIN-кодам.
В прошлом году также сократились суммы, выманенные с использованием BEC-схем (мошенничества с поддельными счетами от имени компаний): с 1,1 миллиона евро до 980 000 евро.
Однако ущерб от мошенничеств с посылками удвоился: с 320 000 евро до 647 000 евро. Это случаи, когда желающий приобрести товар человек получает от „курьера“ фальшивую ссылку, куда вводит свои банковские данные, или же с помощью сообщения у жертвы запрашивают информацию якобы для получения посылки. Впоследствии данные используют для снятия денег со счета или оформления займов от имени жертвы.
По словам Ткаченко, в ближайшие годы в своих схемах мошенники начнут чаще использовать искусственный интеллект: „Они могут создавать очень реалистичные видео, аудиозаписи и изображения, выдавая себя за знаменитостей или родственников. Недавно в СМИ обсуждали случай, когда с помощью искусственного интеллекта были созданы изображения и видео с якобы попавшим в больницу Брэдом Питтом, и таким образом у жертвы выманили 800 тысяч долларов. Использование искусственного интеллекта усложняет выявление мошенничества. Вероятно, в ответ на эти новые тенденции технологии будут развиваться, но с задержкой“.
„Финансовые мошенники точно не остановятся и будут изобретать все новые схемы, пользуясь доверчивостью и невнимательностью людей. Банк Citadele продолжит работу по информированию клиентов и их защите от мошенничества. Всегда помните сами и напоминайте своим близким, например, бабушкам и дедушкам, что не стоит переходить по подозрительным ссылкам. Банковские сотрудники и другие официальные лица никогда не спрашивают PIN-коды от ваших банковских счетов. Но, пожалуй, самое важное – если кто-то вас торопит, это сразу должно вызвать подозрение. Мошенники часто рассчитывают именно на то, что человек в спешке потеряет бдительность или не успеет обсудить свои действия с близкими“, - подчеркнул Виктор Ткаченко.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.