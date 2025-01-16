„Вам пришло заказное письмо“. Житель Кохтла-Ярве лишился более 55 тысяч евро из-за телефонных мошенников

В полицию обратился житель Кохтла-Ярве, которому позвонил мошенник и сообщил, что на его имя пришло заказное письмо, и для его получения необходимо идентифицироваться, используя свою карту Smart ID. Мужчина так и сделал, а затем последовал инструкциям мошенника и, опасаясь подозрительных операций, несколько раз перевел различные суммы из своего интернет-банка.

В результате манипуляций мужчина также сообщил звонившему данные своей банковской карты, а затем обнаружил, что с его банковского счета без его ведома были сделаны дополнительные переводы. В общей сложности мужчина понес убытки на сумму не менее 55 218 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства мошенничества в ходе уголовного разбирательства.

Пожилая женщина из Нарва-Йыэсуу обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет-мошенников, получив звонок с сообщением о том, что ей пришло заказное письмо. Мошенник объяснил женщине, что якобы, согласно новому закону, чтобы получить такое письмо, необходимо идентифицировать себя с помощью карты Smart ID, и только после этого можно получить важное письмо. Женщина последовала инструкциям мошенников, ввела под их руководством свои коды, а затем обнаружила, что ей нанесен материальный ущерб на сумму 11 280 евро.

По статистике полиции, к началу декабря прошлого года мошенники выманили у жителей Эстонии 7,2 миллиона евро.

Общие рекомендации по защите от мошенников Защита от мошенничества в интернете требует комплексного подхода, включающего как технические, так и поведенческие меры. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников: Используйте сильные пароли и включайте двухфакторную аутентификацию (2FA).

Будьте осторожны с личной информацией: не делитесь ею с незнакомыми людьми, проверяйте адреса сайтов.

Покупайте только на проверенных сайтах: ищите HTTPS и читайте отзывы.

Не кликайте на подозрительные ссылки и не скачивайте файлы от незнакомцев.

Устанавливайте антивирус и обновляйте ПО для защиты от угроз.

Используйте VPN в публичных Wi-Fi сетях.

Проверяйте финансовые операции и настраивайте уведомления о транзакциях.

Обучайтесь кибербезопасности и информируйте близких.

Не разглашайте личную информацию. Не сообщайте данные о карте, пароли или адреса незнакомым собеседникам.

Не переходите по ссылкам в СМС или голосовых сообщениях. Это может привести к фишинговым сайтам.

Проверяйте информацию. Если вам предлагают выгодные предложения или требуют денег, позвоните в организацию по официальному номеру.

Используйте блокировщики спама. Множество операторов и приложений предлагают сервисы для блокировки подозрительных звонков.

Не доверяйте срочным просьбам о деньгах. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить вас действовать без раздумий.

Сообщайте о мошенниках. Если вы стали жертвой, сообщите в правоохранительные органы или вашему оператору.