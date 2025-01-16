„Вам пришло заказное письмо“. Житель Кохтла-Ярве лишился более 55 тысяч евро из-за телефонных мошенников(10)
Телефонные мошенники не дремлют и продолжают обирать эстоноземельцев. Два жителя Ида-Вирумаа стали жертвами мошенников, поверив, что им пришло заказное письмо, и потеряли десятки тысяч евро.
В полицию обратился житель Кохтла-Ярве, которому позвонил мошенник и сообщил, что на его имя пришло заказное письмо, и для его получения необходимо идентифицироваться, используя свою карту Smart ID. Мужчина так и сделал, а затем последовал инструкциям мошенника и, опасаясь подозрительных операций, несколько раз перевел различные суммы из своего интернет-банка.
В результате манипуляций мужчина также сообщил звонившему данные своей банковской карты, а затем обнаружил, что с его банковского счета без его ведома были сделаны дополнительные переводы. В общей сложности мужчина понес убытки на сумму не менее 55 218 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства мошенничества в ходе уголовного разбирательства.
Пожилая женщина из Нарва-Йыэсуу обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет-мошенников, получив звонок с сообщением о том, что ей пришло заказное письмо. Мошенник объяснил женщине, что якобы, согласно новому закону, чтобы получить такое письмо, необходимо идентифицировать себя с помощью карты Smart ID, и только после этого можно получить важное письмо. Женщина последовала инструкциям мошенников, ввела под их руководством свои коды, а затем обнаружила, что ей нанесен материальный ущерб на сумму 11 280 евро.
По статистике полиции, к началу декабря прошлого года мошенники выманили у жителей Эстонии 7,2 миллиона евро.