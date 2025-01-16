ЧП и криминал
16.01.2025, 12:55

„Вам пришло заказное письмо“. Житель Кохтла-Ярве лишился более 55 тысяч евро из-за телефонных мошенников

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Жители Ида-Вирумаа лишились своих сбережений из-за мошенников.
Жители Ида-Вирумаа лишились своих сбережений из-за мошенников.
ФОТО: Tiit Blaat

Телефонные мошенники не дремлют и продолжают обирать эстоноземельцев. Два жителя Ида-Вирумаа стали жертвами мошенников, поверив, что им пришло заказное письмо, и потеряли десятки тысяч евро.

В полицию обратился житель Кохтла-Ярве, которому позвонил мошенник и сообщил, что на его имя пришло заказное письмо, и для его получения необходимо идентифицироваться, используя свою карту Smart ID. Мужчина так и сделал, а затем последовал инструкциям мошенника и, опасаясь подозрительных операций, несколько раз перевел различные суммы из своего интернет-банка.

В результате манипуляций мужчина также сообщил звонившему данные своей банковской карты, а затем обнаружил, что с его банковского счета без его ведома были сделаны дополнительные переводы. В общей сложности мужчина понес убытки на сумму не менее 55 218 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства мошенничества в ходе уголовного разбирательства.

Пожилая женщина из Нарва-Йыэсуу обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет-мошенников, получив звонок с сообщением о том, что ей пришло заказное письмо. Мошенник объяснил женщине, что якобы, согласно новому закону, чтобы получить такое письмо, необходимо идентифицировать себя с помощью карты Smart ID, и только после этого можно получить важное письмо. Женщина последовала инструкциям мошенников, ввела под их руководством свои коды, а затем обнаружила, что ей нанесен материальный ущерб на сумму 11 280 евро.

По статистике полиции, к началу декабря прошлого года мошенники выманили у жителей Эстонии 7,2 миллиона евро.

Общие рекомендации по защите от мошенников

Защита от мошенничества в интернете требует комплексного подхода, включающего как технические, так и поведенческие меры. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников:

  • Используйте сильные пароли и включайте двухфакторную аутентификацию (2FA).

  • Будьте осторожны с личной информацией: не делитесь ею с незнакомыми людьми, проверяйте адреса сайтов.

  • Покупайте только на проверенных сайтах: ищите HTTPS и читайте отзывы.

  • Не кликайте на подозрительные ссылки и не скачивайте файлы от незнакомцев.

  • Устанавливайте антивирус и обновляйте ПО для защиты от угроз.

  • Используйте VPN в публичных Wi-Fi сетях.

  • Проверяйте финансовые операции и настраивайте уведомления о транзакциях.

  • Обучайтесь кибербезопасности и информируйте близких.

  • Не разглашайте личную информацию. Не сообщайте данные о карте, пароли или адреса незнакомым собеседникам.

  • Не переходите по ссылкам в СМС или голосовых сообщениях. Это может привести к фишинговым сайтам.

  • Проверяйте информацию. Если вам предлагают выгодные предложения или требуют денег, позвоните в организацию по официальному номеру.

  • Используйте блокировщики спама. Множество операторов и приложений предлагают сервисы для блокировки подозрительных звонков.

  • Не доверяйте срочным просьбам о деньгах. Мошенники часто создают иллюзию срочности, чтобы заставить вас действовать без раздумий.

  • Сообщайте о мошенниках. Если вы стали жертвой, сообщите в правоохранительные органы или вашему оператору.

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