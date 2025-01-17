Число жертв мошенников в Ида-Вирумаа растет. Предупредите тех, кто не использует интернет

Несколько дней назад житель города Кохтла-Ярве получил звонок от мошенников, которые сообщили, что ему адресовано заказное письмо. Для того, чтобы получить его, нужно пройти идентификацию с помощью карты Smart ID. Мужчина выполнил это требование и далее действовал согласно указаниям мошенников, переведя несколько сомнительных сумм неизвестному адресату. Под влиянием мошенников он также предоставил свои данные банковской карты, а позже обнаружил, что с его счета были совершены переводы без его ведома. В результате ущерб составил как минимум 55 218 евро. Точные обстоятельства мошенничества полиция выяснит в рамках уголовного дела.

Жертвами чаще всего становятся пожилые люди, поэтому полиция просит родственников рассказывать о таких звонках своим бабушкам и дедушкам и объяснять, что это — мошенники.

Также пожилая женщина из Нарва-Йыэсуу стала жертвой интернет-мошенников несколько дней назад, когда ей поступил звонок, в котором говорилось о получении заказного письма. Мошенник объяснил женщине, что согласно новому закону для получения такого письма необходимо пройти идентификацию с помощью карты Smart-ID, и только тогда она сможет его получить. Женщина действовала по указаниям мошенников, ввела свои коды и позже обнаружила, что ей был причинен материальный ущерб в размере 11 280 евро.

Житель Нарвы получил телефонный звонок якобы от работника банка, который сообщил, что мошенники используют его данные и оформляют кредиты на его имя. Для отмены транзакций мужчина должен был передать данные своей банковской карты, а позже обнаружил, что с его банковского счета исчезло 10 600 евро.

Жертвами чаще всего становятся пожилые люди, поэтому полиция просит родственников рассказывать о таких звонках своим бабушкам и дедушкам и объяснять, что это — мошенники.

Рекомендации полиции:

Любые подозрительные звонки от мошенников следует немедленно прерывать, так как злоумышленники умеют манипулировать людьми.

Не отправляйте свои банковские карты или деньги через почтомат и не передавайте их мошеннику, который представляется прибывшим курьером или банковским сотрудником.

PIN1 используется для идентификации личности, а PIN2 является подписью человека.

Не следует вводить свои PIN-коды бездумно и по чьей-либо просьбе.

Также не следует делиться ими или хранить вместе с документами.

PIN-код своей банковской карты следует выучить наизусть, а лист с PIN- и PUK-кодами хранить отдельно от карты.

Государственные учреждения и компании никогда не запрашивают PIN-коды человека по телефону или через другие каналы связи, например, электронную почту.

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