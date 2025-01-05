За год мошенники выманили у жителей Эстонии больше 7 миллионов евро. Полиция: жертвы излишне вежливы

„В целом, как количество случаев мошенничества, так и размер убытков по сравнению с прошлым годом остались на том же уровне. Можно было бы успокоиться, что эти показатели не увеличились, но, безусловно, их всё ещё слишком много“, — отмечает руководитель службы по кибер- и экономическим преступлениям Пыхьяской префектуры PPA Ханнес Кельт.