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05.01.2025, 21:31

За год мошенники выманили у жителей Эстонии больше 7 миллионов евро. Полиция: жертвы излишне вежливы

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В прошлом году значительно увеличилось количество случаев, когда мошенники выманивали наличные деньги — например, заставляя жертв отправлять деньги через автомат для посылок. На самом деле отправка наличных по почте запрещена почтовым законодательством.
В прошлом году значительно увеличилось количество случаев, когда мошенники выманивали наличные деньги — например, заставляя жертв отправлять деньги через автомат для посылок. На самом деле отправка наличных по почте запрещена почтовым законодательством.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В прошлом году любимая и распространенная схема мошенников заключалась в том, чтобы выманить у жертвы именно наличные деньги, пишет Maaleht.

„В целом, как количество случаев мошенничества, так и размер убытков по сравнению с прошлым годом остались на том же уровне. Можно было бы успокоиться, что эти показатели не увеличились, но, безусловно, их всё ещё слишком много“, — отмечает руководитель службы по кибер- и экономическим преступлениям Пыхьяской префектуры PPA Ханнес Кельт.

По словам Кельта, вопрос о том, стали ли эстонцы за год более проницательными в отношении мошенничества в сфере фишинга, носит двоякий характер.

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