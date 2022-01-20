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Год президентства Байдена: пандемия, кризисы и неудачные решения
(17)
Нападение России на Украину: экс-политик анализирует шесть возможных сценариев
(90)
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Житель Вильнюса выиграл в лотерею 24 миллиона евро
(28)
22
Посол Эстонии в Украине: мы не планируем вывозить людей из посольства в Киеве
(53)
26
ВИДЕО | Нарвское русскоязычное отделение EKRE: "Порой высказывания Каи Каллас — это абсолютный абсурд. Это не политика, это детский сад”
(108)
63
В Казахстане после беспорядков возбудили 1 822 уголовных дела, погибли 227 человек
(17)
ВИДЕО | ”Надо быть французами, чтобы разнести этот город”. Люди вышли на акцию протеста в Таллинне не только из-за повышения цен на энергоносители
(214)
58
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На автовокзале в Выхма нашли труп 57-летнего мужчины
ГРАФИК | Смотрите цену на электричество в воскресенье
(13)
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США доставили партию военной помощи Украине
(138)
24
Прогноз сбылся: как описывали смартфоны за 40 лет до их появления
(3)
Март Хельме против выхода Эстонии из кольца БРЭЛЛ: без России мы не справимся
(333)
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Для приобретения энергоэффективного жилья теперь есть специальный зеленый жилищный кредит
Россиянка утонула в крещенской купели на глазах у своих детей
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ГАЛЕРЕЯ | Свиньи, флаги EKRE, диктатура. Митинг на Вабадузе в фотографиях
(132)
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В Хаапсалу погиб мужчина. В его доме был пожар
Глава МИД Великобритании приедет в Москву на переговоры впервые за четыре года
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Политик EKRE на митинге: в обществе распространяется два вируса — коронавирус и Партия реформ
(131)
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"Наша Эстония сейчас банановая республика". На площади Вабадузе прошел митинг против высоких цен на электричество
(179)
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В субботу еще можно заполнить электронную анкету переписи населения
(17)
Департамент здоровья: 4783 зараженных, в больницах 296 пациентов с коронавирусом
38
ФОТО | На линии Таллинн-Вильянди столкнулись поезд и трактор
(18)
Эксперт по недвижимости объяснила, почему в Нарве не строят новые дома
Коронавирусом заразилось 10% военнослужащих Эстонии
24
Управа Ласнамяэ поможет товариществам создать новые парковочные места
(40)
Коронавирус в школах: заболеваемость выросла в три раза
Самолет Майами-Лондон развернулся над Атлантикой из-за отказа пассажирки надеть маску
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Министерство рекомендует проводить экспресс-тестирование всех учеников и сотрудников школ на следующей неделе
В сточных водах не отмечается снижения содержания коронавируса
Футболисты "Нарва Транс" на пути в Таллинн попали в аварию
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22
"Когда дипломаты говорят, пушки молчат". Что думают эксперты об очередных переговорах России и США
(145)
В Ласнамяэ откроются новые пункты приема опасных отходов
(4)
ФОТО | Прощай, Жорик! В Каламая зажгли свечи в память о легендарном псе
(35)
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Эрдоган предложил себя посредником в конфликте вокруг Украины
(42)
Скачки цен на отопление: в ближайшие месяцы в десятках регионов Эстонии стоимость обогрева жилья станет еще выше
(117)
46
В Гане взрывом смело целый поселок — десятки погибших и раненых
ГРАФИК | Смотрите, сколько будет стоить электричество в субботу!
(23)
60
Мужчина занимался самоудовлетворением в поезде Таллинн-Кехра
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Каллас: Россия видит, что теряет контроль
(225)
165
Разведка Украины сообщила о переброске танков из России в Донбасс
(178)
45
Собрать материалы и передать их в правоохранительные органы. Новый председатель Нарвской горуправы намерен жестко бороться с коррупцией в городе
(81)
24
Эксклюзивное интервью RusDelfi с Владимиром Жаворонковым
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