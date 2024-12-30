Новая схема мошенников: теперь они представляются сотрудниками Eesti Energia

В последние дни уходящего года мошенники взяли на вооружение новую идею: звонящий на русском языке сообщает, что человеку необходимо заменить счетчики электрической энергии, и связывают это с грядущей десинхронизацией сетей Эстонии с электросетью России. Результат всегда один – в какой-то момент звонящий предлагает идентифицировать себя с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или через интернет-банк, и просит в числе прочего назвать свои пароли и пин-коды.

Как напоминает руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья, передача личной информации такого рода неизвестным лицам может привести к потере всех ваших накоплений. „Если мошенники получат доступ к вашему банковскому счету, то вы можете потерпеть убытки, даже если на вашем счету не так много денег. Имея ваши личные данные, которые вы же им и передали, мошенники могут взять на ваше имя быстрые кредиты, и доказать впоследствии, что этот кредит взяли не лично вы – может быть очень сложно“. Марика Водья также подчеркнула, что хотя теперь мошенники используют в своих звонках название Eesti Energia – сам разговор строится по тому же принципу, что и звонки от телекоммуникационных компаний, которые были распространены раньше.