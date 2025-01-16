Телефонное мошенничество: как жителям Эстонии защитить себя и избежать финансовых потерь?

В очередной раз участились случаи мошенничества, в результате которых десятки людей потеряли значительные суммы денег. Мошенники используют всё более изощренные методы, чтобы манипулировать жертвами и присваивать их сбережения. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность и повышать осведомлённость.

Новая тенденция: снятие наличных и двухэтапное мошенничество

Если раньше аферы были направлены в основном на денежные переводы, то во второй половине 2024 года мы наблюдаем новую тенденцию – мошенники сосредоточились на снятии наличных. Такие атаки часто бывают двухэтапными. Сначала звонит мошенник, представляясь работником государственного органа или компании, например курьерской фирмы, Кассы по безработице или поставщика услуг, и собирает банковские реквизиты жертвы. Затем следует второй звонок, в котором сообщается, что предыдущий абонент – мошенник и что ситуацию необходимо разрешить, подтвердив транзакции или предоставив банковскую карточку и PIN-код.

Риски, связанные с предоставлением банковской карточки и PIN-кода

Мошенникам всё чаще даётся убеждать жертв, что их банковская карточка была скомпрометирована и нуждается в замене. Для этого они просят передать карточку и PIN-код курьеру или отправить бандеролью. Таким образом мошенники получают полный доступ к счету и средствам жертвы. Важно подчеркнуть, что закрытие карточки осуществляется только в банковской системе и не требует её физического предъявления. PIN-код предназначен только для подтверждения собственных операций клиента и никогда не должен быть доступен другим лицам.

Тактика мошенников: запугивание и злоупотребление доверием