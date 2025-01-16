Телефонное мошенничество: как жителям Эстонии защитить себя и избежать финансовых потерь?
В очередной раз участились случаи мошенничества, в результате которых десятки людей потеряли значительные суммы денег. Мошенники используют всё более изощренные методы, чтобы манипулировать жертвами и присваивать их сбережения. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность и повышать осведомлённость, рассказывает руководитель подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Ээро Эргма.
В очередной раз участились случаи мошенничества, в результате которых десятки людей потеряли значительные суммы денег. Мошенники используют всё более изощренные методы, чтобы манипулировать жертвами и присваивать их сбережения. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять бдительность и повышать осведомлённость.
Новая тенденция: снятие наличных и двухэтапное мошенничество
Если раньше аферы были направлены в основном на денежные переводы, то во второй половине 2024 года мы наблюдаем новую тенденцию – мошенники сосредоточились на снятии наличных. Такие атаки часто бывают двухэтапными. Сначала звонит мошенник, представляясь работником государственного органа или компании, например курьерской фирмы, Кассы по безработице или поставщика услуг, и собирает банковские реквизиты жертвы. Затем следует второй звонок, в котором сообщается, что предыдущий абонент – мошенник и что ситуацию необходимо разрешить, подтвердив транзакции или предоставив банковскую карточку и PIN-код.
Риски, связанные с предоставлением банковской карточки и PIN-кода
Мошенникам всё чаще даётся убеждать жертв, что их банковская карточка была скомпрометирована и нуждается в замене. Для этого они просят передать карточку и PIN-код курьеру или отправить бандеролью. Таким образом мошенники получают полный доступ к счету и средствам жертвы. Важно подчеркнуть, что закрытие карточки осуществляется только в банковской системе и не требует её физического предъявления. PIN-код предназначен только для подтверждения собственных операций клиента и никогда не должен быть доступен другим лицам.
Тактика мошенников: запугивание и злоупотребление доверием
Мошенники манипулируют жертвами, используя тактику запугивания и ложь. Жертве они часто говорят, что помогут выявить коррумпированных сотрудников банка или собрать доказательства. На самом деле, ни банк, ни полиция никогда не нуждаются в подобном сотрудничестве клиента – такие запросы всегда являются признаками мошенничества. Самое главное – сохранять спокойствие и немедленно прерывать подозрительный звонок.
Опыт показывает, что в течение короткого телефонного разговора мошенникам удаётся внушить жертвам ложный страх, что их сбережениям угрожает опасность. В такой ситуации люди готовы следовать инструкциям мошенников, в том числе лгать сотрудникам банка об обстоятельствах операции. Ни один банковский служащий или полицейский никогда не попросит ввести PIN-код и не потребует от клиента передать ему свои сбережения наличными.
Денежные „мулы“: лёгкие деньги или серьёзные последствия?
В схемах мошенников часто участвуют денежные „мулы“ – люди, которые помогают преступникам доставлять полученные обманным путём деньги. Молодых людей часто заманивают через социальные сети возможностью заработать лёгкие деньги. Хотя поначалу это может показаться невинным, это противоречит закону и влечёт за собой серьёзные правовые последствия, включая уголовное наказание. Кроме того, денежные „мулы“ могут столкнуться с серьёзными трудностями при использовании финансовых услуг, например, с блокировкой их банковских счетов.
Как защитить себя?
По словам Ээро Эргма, чтобы не стать жертвой мошенников, важно следовать следующим принципам:
Никогда не сообщайте PIN-коды и другую личную информацию.
Не доверяйте неожиданным телефонным звонкам с просьбой принять срочные меры.
Если вы подозреваете мошенничество, положите трубку и свяжитесь со своим банком самостоятельно.
Не поддавайтесь на манипуляции и запугивания.
Следите за новостями о мошеннических схемах и делитесь информацией со своими близкими.
Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в банк и полицию.
Осведомлённость и быстрые действия могут спасти ваше имущество и имущество других людей от мошенников.