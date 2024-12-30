Мошенники не унимаются: 7000 евро якобы на лечение подруги отдала нарвитянка(1)
В Нарве полиция зафиксировала очередной случай телефонного мошенничества. У женщины выманили 7000 евро. Началось уголовное расследование.
26 декабря злоумышленники позвонили жительнице Нарвы, представились знакомыми ее подруги. Они сообщили, что девушка попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие и что для ее лечения срочно требуются деньги.
Воспользовавшись стрессовой ситуацией и не оставив женщине времени на размышления, мошенники убедили ее передать им 7000 евро.
На данный момент полиция начала расследование по факту происшествия в рамках уголовного производства. Сотрудники полиции напоминают: в случае звонков с требованием перевести или передать деньги, особенно, если чувствуется давление при разговоре, необходимо сохранять спокойствие, перепроверить информацию и сразу же обратиться в полицию при необходимости.