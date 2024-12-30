Мошенники не унимаются: 7000 евро якобы на лечение подруги отдала нарвитянка

26 декабря злоумышленники позвонили жительнице Нарвы, представились знакомыми ее подруги. Они сообщили, что девушка попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие и что для ее лечения срочно требуются деньги.

Воспользовавшись стрессовой ситуацией и не оставив женщине времени на размышления, мошенники убедили ее передать им 7000 евро.

На данный момент полиция начала расследование по факту происшествия в рамках уголовного производства. Сотрудники полиции напоминают: в случае звонков с требованием перевести или передать деньги, особенно, если чувствуется давление при разговоре, необходимо сохранять спокойствие, перепроверить информацию и сразу же обратиться в полицию при необходимости.

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