Зимние распродажи повышают угрозу стать жертвой мошенников. Как защититься при покупках в интернете?

К счастью, защититься от мошенников при совершении покупок в интернете возможно, для этого лишь нужно обратить внимание как на сам сайт продавца, так и на информацию, которую он требует ввести. Если сайт сделан некачественно, содержит опечатки, на нем работают не все разделы, меню или кнопки, либо отсутствует контактная информация, то нельзя исключить мошенничество. „Успешный интернет-магазин производит хорошее впечатление как исключительно визуально, так и в техническом смысле: он понятный и им легко пользоваться, – говорит Ткаченко. – Сайты мошенников часто сделаны наспех и спустя рукава“.

При продаже не самых дорогих или подержанных товаров для мошеннических схем чаще всего используются социальные сети. Вероятно, с этим сталкивались многие пользователи Facebook Marketplace, притом, что при продаже, что при покупке. Суммы в подобных схемах, как правило, невелики, до 50 евро, но ущерб может стать гораздо больше, если мошенник воспользуется предоставленными данными счета или банковской карточки.

Обычным способом завлечения жертв являются хорошие скидки. Они могут рекламироваться в социальных сетях и посредством других каналов. Дополнительную возможность обмана потенциальных покупателей предоставляют нечистым на руку людям зимние скидочные кампании. Большие сезонные скидки являются не такой уж редкостью, поэтому и цена, сниженная на 80%, может не вызвать подозрений.

„Известные интернет-магазины обычно надежны, особенно те, которые обладают выдаваемым Союзом электронной торговли Эстонии знаком „Turvaline ostukoht“ („Безопасное место для покупок“). Однако следует быть осторожным, поскольку мошенники изобретательны и могут создавать копии крупных интернет-магазинов, используя похожий логотип, цвета и ассортимент продукции, и даже добавляя вымышленные отзывы“, - отметил Ткаченко. Чем дороже продукт или бренд, тем больше усилий прилагается для того, чтобы сайт выглядел правдоподобно. У покупателя может сложиться впечатление, что он совершает покупку в известном интернет-магазине, но в худшем случае его деньги попадут в руки мошенников. В таких схемах товар либо вообще не доставляют, либо вместо брендовой продукции присылают подделку.

Как правило, для совершения покупки в интернете требуется предоставить имя и фамилию, а также адрес доставки и номер телефона. В некоторых же случаях также приходится вводить платежные данные, такие как номер карточки, ее срок действия и код безопасности CVV, либо входить в интернет-банк. „Если онлайн-продавец просит предоставить еще какую-то деликатную информацию, нужно быть очень осторожным. Ни один благонадежный интернет-магазин не будет запрашивать ваш личный код или PIN-код банковской карточки“, – добавляет Ткаченко.

Соблюдайте принципы безопасности – и все будет в порядке

Соблюдение базовых принципов интернет-безопасности поможет избежать рисков при совершении покупок в интернете. Одним из таких принципов является использование для разных целей разных паролей. „Если вы везде используете один и тот же пароль, мошенники могут получить доступ к вашей электронной почте и узнать, клиентом какого банка вы являетесь, а на основании этой информации выдать себя за банковского работника и попытаться убедить вас сообщить им свой признак пользователя и подтвердить вход в интернет-банк через мобильное приложение“, – объясняет представитель Citadele. Важно не использовать повсюду один и тот же пароль, выбирать надежные пароли и регулярно их менять. Также следует помнить, что банк никогда не будет просить вас сообщить пароли к вашему интернет-банку или PIN-код банковской карточки.

Для большей безопасности следует использовать двухфакторную аутентификацию по меньшей мере для учетных записей, которыми вы пользуетесь особенно активно, таких как Gmail, Facebook или Amazon. В таком случае, если кто-то попытается получить доступ к ним с другого устройства или браузера, вы получите SMS-сообщение и сможете разрешить или запретить вход.

При интернет-шопинге также очень важна надежность интернет-соединения. „Общедоступные сети Wi-Fi не всегда безопасны – злоумышленники могут воспользоваться этим для фишинга данных вашей банковской карточки или пароля в интернет-банк. При использовании публичных сетей не входите в свой интернет-банк и не используйте другие приложения, которые могут содержать чувствительную информацию“, – говорит Ткаченко.

И, конечно же, обязательно „прогуглите“ интернет-магазин и продавца – как правило, о мошенниках в интернете можно найти много информации и предупреждений.

О банке Citadele Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.