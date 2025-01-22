Зимние распродажи повышают угрозу стать жертвой мошенников. Как защититься при покупках в интернете?
Онлайн-шопинг становится все популярнее: по данным Eurostat, в 2024 году 72% пользователей интернета совершали покупки онлайн. Сейчас – в период зимних распродаж – шанс попасть на удочку мошенников еще выше. Руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко рассказал, как защититься при покупках в интернете.
„Известные интернет-магазины обычно надежны, особенно те, которые обладают выдаваемым Союзом электронной торговли Эстонии знаком „Turvaline ostukoht“ („Безопасное место для покупок“). Однако следует быть осторожным, поскольку мошенники изобретательны и могут создавать копии крупных интернет-магазинов, используя похожий логотип, цвета и ассортимент продукции, и даже добавляя вымышленные отзывы“, - отметил Ткаченко. Чем дороже продукт или бренд, тем больше усилий прилагается для того, чтобы сайт выглядел правдоподобно. У покупателя может сложиться впечатление, что он совершает покупку в известном интернет-магазине, но в худшем случае его деньги попадут в руки мошенников. В таких схемах товар либо вообще не доставляют, либо вместо брендовой продукции присылают подделку.
Обычным способом завлечения жертв являются хорошие скидки. Они могут рекламироваться в социальных сетях и посредством других каналов. Дополнительную возможность обмана потенциальных покупателей предоставляют нечистым на руку людям зимние скидочные кампании. Большие сезонные скидки являются не такой уж редкостью, поэтому и цена, сниженная на 80%, может не вызвать подозрений.
При продаже не самых дорогих или подержанных товаров для мошеннических схем чаще всего используются социальные сети. Вероятно, с этим сталкивались многие пользователи Facebook Marketplace, притом, что при продаже, что при покупке. Суммы в подобных схемах, как правило, невелики, до 50 евро, но ущерб может стать гораздо больше, если мошенник воспользуется предоставленными данными счета или банковской карточки.
Ищите подсказки на сайте и в том, какие данные вас просят предоставить
К счастью, защититься от мошенников при совершении покупок в интернете возможно, для этого лишь нужно обратить внимание как на сам сайт продавца, так и на информацию, которую он требует ввести. Если сайт сделан некачественно, содержит опечатки, на нем работают не все разделы, меню или кнопки, либо отсутствует контактная информация, то нельзя исключить мошенничество. „Успешный интернет-магазин производит хорошее впечатление как исключительно визуально, так и в техническом смысле: он понятный и им легко пользоваться, – говорит Ткаченко. – Сайты мошенников часто сделаны наспех и спустя рукава“.
Как правило, для совершения покупки в интернете требуется предоставить имя и фамилию, а также адрес доставки и номер телефона. В некоторых же случаях также приходится вводить платежные данные, такие как номер карточки, ее срок действия и код безопасности CVV, либо входить в интернет-банк. „Если онлайн-продавец просит предоставить еще какую-то деликатную информацию, нужно быть очень осторожным. Ни один благонадежный интернет-магазин не будет запрашивать ваш личный код или PIN-код банковской карточки“, – добавляет Ткаченко.
Соблюдайте принципы безопасности – и все будет в порядке
Соблюдение базовых принципов интернет-безопасности поможет избежать рисков при совершении покупок в интернете. Одним из таких принципов является использование для разных целей разных паролей. „Если вы везде используете один и тот же пароль, мошенники могут получить доступ к вашей электронной почте и узнать, клиентом какого банка вы являетесь, а на основании этой информации выдать себя за банковского работника и попытаться убедить вас сообщить им свой признак пользователя и подтвердить вход в интернет-банк через мобильное приложение“, – объясняет представитель Citadele. Важно не использовать повсюду один и тот же пароль, выбирать надежные пароли и регулярно их менять. Также следует помнить, что банк никогда не будет просить вас сообщить пароли к вашему интернет-банку или PIN-код банковской карточки.
Для большей безопасности следует использовать двухфакторную аутентификацию по меньшей мере для учетных записей, которыми вы пользуетесь особенно активно, таких как Gmail, Facebook или Amazon. В таком случае, если кто-то попытается получить доступ к ним с другого устройства или браузера, вы получите SMS-сообщение и сможете разрешить или запретить вход.
При интернет-шопинге также очень важна надежность интернет-соединения. „Общедоступные сети Wi-Fi не всегда безопасны – злоумышленники могут воспользоваться этим для фишинга данных вашей банковской карточки или пароля в интернет-банк. При использовании публичных сетей не входите в свой интернет-банк и не используйте другие приложения, которые могут содержать чувствительную информацию“, – говорит Ткаченко.
И, конечно же, обязательно „прогуглите“ интернет-магазин и продавца – как правило, о мошенниках в интернете можно найти много информации и предупреждений.