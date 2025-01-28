Новая схема: мошенники рассылают фишинговые сообщения от имени поставщиков услуг долгового производства

По словам Софии Кирсимаа, руководителя GS Core, предприятия, занимающегося долговым производством, подобные мошеннические сообщения отправлялись от имени GS Core и других участников рынка, о чём компания сообщила в полицию и Финансовую инспекцию.

„Самое важное при получении такого сообщения — сначала убедиться, что отправитель тот, кем он себя называет. Когда мы отправляем сообщение, в качестве отправителя всегда указывается GS Core, кроме того, официальные сообщения также содержат дополнительную информацию, такую как контактный телефон или адрес электронной почты“, — пояснила Кирсимаа и подчеркнула, что в SMS-сообщениях, отправляемых самим GS Core, содержатся только ссылки на среду самообслуживания.

Уведомления, содержащие ссылки для оплаты, предприятие отправляет только по электронной почте, где всегда чётко указано имя клиента, основание возникновения задолженности, сумма задолженности и срок оплаты.

„Чтобы проверить подлинность сообщения, также стоит обратить внимание на корректное использования языка, поскольку опечатки или неясные формулировки часто указывают на мошенничество. Кроме того, важно убедиться, что ссылки ведут на правильные домены .ee“, — сказала Кирсимаа. В случае малейшего сомнения, что это может быть мошенническое сообщение, она рекомендует вообще не переходить по ссылке, а предварительно проверить свои данные в среде самообслуживания на официальном сайте компании. „Если возникли сомнения, самое правильное — просто позвонить нам и проверить, настоящее это сообщение или нет“, — добавила Кирсимаа.

OÜ GS Core предоставляет услуги инкассо, занимается покупкой долговых портфелей и взысканием долгов как во внесудебном, так и в судебном порядке. В основном фирма приобретает долговые обязательства, скопившиеся на балансе энергетических, финансовых и телекоммуникационных предприятий. GS Core принадлежит шведской финансовой группе Marginalen AB, которая со своими дочерними предприятиями в Эстонии, Литве и Латвии является одним из ведущих поставщиков услуг во всём регионе стран Балтии.