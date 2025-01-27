Хваткий бизнесмен запустил в оборот купюры со следами защитных чернил через кассу кинотеатра
Судебный эксперт: эти деньги были настоящими до того момента, как на них появились поддельные элементы.
В Банке Эстонии мужчина обменял по льготной цене пущенные в оборот в Ливии евро на сумму в несколько десятков тысяч.
Дома у мужчины обнаружили пропитанную защитными чернилами купюру в 50 евро. Где-то должны быть еще такие купюры на 60 000 евро.
В прошлом успешный бизнесмен, осужденный пять лет назад за отмывание денег, был обвинен в том, что пустил в оборот деньги, отмытые в прямом смысле слова. Он уверяет, что просто восстанавливал изношенные и загрязненные купюры.
Осенью 2019 года успешный бизнесмен Тыну Леппик попытался перевести на счет через банкомат банка LHV купюры достоинством в 50 евро, но аппарат по приему и выдаче денег не принял купюры. Леппик попробовал еще раз. Банкомат снова отверг все банкноты, кроме одной, в отношении которой на экране появилось сообщение о том, что она отправлена на проверку.