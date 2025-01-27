ЧП и криминал
27.01.2025, 07:41

Хваткий бизнесмен запустил в оборот купюры со следами защитных чернил через кассу кинотеатра

 

  • Судебный эксперт: эти деньги были настоящими до того момента, как на них появились поддельные элементы.

  • В Банке Эстонии мужчина обменял по льготной цене пущенные в оборот в Ливии евро на сумму в несколько десятков тысяч.

  • Дома у мужчины обнаружили пропитанную защитными чернилами купюру в 50 евро. Где-то должны быть еще такие купюры на 60 000 евро.

Дома у Тыну Леппика (верхнее фото слева) нашли большое количество поврежденных денежных знаков.
Дома у Тыну Леппика (верхнее фото слева) нашли большое количество поврежденных денежных знаков.
ФОТО: Kohtutoimik

В прошлом успешный бизнесмен, осужденный пять лет назад за отмывание денег, был обвинен в том, что пустил в оборот деньги, отмытые в прямом смысле слова. Он уверяет, что просто восстанавливал изношенные и загрязненные купюры.

Осенью 2019 года успешный бизнесмен Тыну Леппик попытался перевести на счет через банкомат банка LHV купюры достоинством в 50 евро, но аппарат по приему и выдаче денег не принял купюры. Леппик попробовал еще раз. Банкомат снова отверг все банкноты, кроме одной, в отношении которой на экране появилось сообщение о том, что она отправлена на проверку.

Вскоре эксперт обнаружил, что это поддельная банкнота, на которой наряду с некоторыми оригинальными защитными элементами имеются поддельные. Как известно, банкноты евро имеют несколько защитных признаков, информация о некоторых из них является конфиденциальной.

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