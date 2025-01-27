Хваткий бизнесмен запустил в оборот купюры со следами защитных чернил через кассу кинотеатра

Осенью 2019 года успешный бизнесмен Тыну Леппик попытался перевести на счет через банкомат банка LHV купюры достоинством в 50 евро, но аппарат по приему и выдаче денег не принял купюры. Леппик попробовал еще раз. Банкомат снова отверг все банкноты, кроме одной, в отношении которой на экране появилось сообщение о том, что она отправлена на проверку.