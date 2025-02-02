КУРЬЕЗ | Почему надо по-прежнему платить налог за уничтоженный в аварии автомобиль?

„Автомобиль стал участником аварии в начале января этого года, в результате чего машина больше не подлежит восстановлению. Когда я позвонил в Налогово-таможенный департамент , то получил в ответ, что хотя автомобиля больше не существует, автомобильный налог нужно всё-таки платить в полном объеме“, - удивляется собственник автомобиля, обратившийся в издание Ärileht.

По словам руководителя услуг отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Авели Райд-Лелов, Закон о налоге на моторное транспортное средство (точнее статья 6 закона) устанавливает, что обязанность по уплате налога на моторное транспортное средство есть у лица, которое по состоянию на 1 января налогового периода является по данным Дорожного регистра собственником или ответственным пользователем транспортного средства. Это означает, что основанием для назначения налога является ситуация на 1 января и что события, происходящие в течение налогового периода, то есть в течение года, на налог не влияют.