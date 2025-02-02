02.02.2025, 12:45
КУРЬЕЗ | Почему надо по-прежнему платить налог за уничтоженный в аварии автомобиль?(20)
Четыре пункта, на которые нужно обратить внимание
ФОТО: | Delfi Meedia
Если транспортное средство по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано в дорожном регистре, то и за автомобиль, попавший в аварию и подлежащий списанию, нужно платить государству автомобильный налог.
„Автомобиль стал участником аварии в начале января этого года, в результате чего машина больше не подлежит восстановлению. Когда я позвонил в Налогово-таможенный департамент, то получил в ответ, что хотя автомобиля больше не существует, автомобильный налог нужно всё-таки платить в полном объеме“, - удивляется собственник автомобиля, обратившийся в издание Ärileht.
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