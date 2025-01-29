Эксперты об автомобильном рынке: регистрационный сбор будут включать в цену машины
Хотя из новостей может сложиться впечатление, что машину обязательно нужно было покупать в 2024 году, на самом деле в этом году возможности лучше, а цены вверх не ушли. Руководитель Coop Liising Мартин Ильвес и глава платформы по продаже подержанных автомобилей Autoportaal.ee Андо Раху рассказали, почему сейчас по-прежнему хорошее время для покупки автомобиля и какую машину лучше выбрать.
Из-за ажиотажа в конце года многим покупателям пришлось довольствоваться тем, что оставалось на складе, но сейчас ситуация изменилась к лучшему. „Сегодня на складах есть как новые, так и подержанные автомобили всех ценовых категорий“, - сказал Андо Раху.
По его словам, сейчас у покупателей автомобилей даже больше преимуществ. Например, если автомобиль был куплен в конце прошлого года, регистрационный сбор и ежегодный налог все равно придется уплачивать. Однако в этом году многие автосалоны и крупные продавцы подержанных машин берут уплату регистрационного сбора на себя. „На данный момент видно, что цены на подержанные автомобили из-за регистрационного сбора не выросли“, - отметил Раху. Скорее всего, регистрационный сбор и в будущем будет включаться в цену автомобиля или в лизинговые платежи.
Руководитель Coop Liising Мартин Ильвес подчеркнул, что, если вы решили купить новый автомобиль в этом году, годом его регистрации будет 2025, а не 2024. „Через три-четыре года при продаже автомобиля именно более поздний год регистрации может играть большую роль, чем регистрационный сбор“, - добавил он.
„Для самых популярных автомобилей регистрационный сбор составляет 500–600 евро, то есть около 2–3% цены машины. Думаю, что, если автомобиль стоит 30 000 евро, а сбор – 500–600 евро, это вряд ли повлияет на решение клиента“, - сказал Раху.
Ильвес посоветовал сосредотачиваться не общей стоимости машины, а на ежемесячных платежах: „Если вы можете платить по 300 евро в месяц, то 310 евро не окажутся критичной разницей“. Также он отметил, что средней эстонской семье, у которой, помимо автолизинга, есть жилищный кредит, прошлогоднее снижение ставки Euribor принесло заметное облегчение.
Автомобильный рынок вновь оживится весной
В ожидании введения автоналога конец года выдался для продавцов автомобилей особенно активным. В четвертом квартале 2024 года в Эстонии было зарегистрировано на 4500 новых автомобилей больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Хотя предполагалось, что в конце года будут массово покупать тяжелые машины с большими двигателями, чаще всего люди приобретали автомобили, покупка которых не связана с конкретным годом. По данным Autoportaal.ee, среди подержанных автомобилей самыми популярными проходившими в Эстонии первую регистрацию стали Volvo XC60, Volvo XC90 и Volkswagen Passat. По данным Coop Liising, среди новых автомобилей лидировали Škoda Octavia, Škoda Kodiaq и Toyota RAV4, а среди подержанных – Volkswagen Passat, Škoda Superb и Škoda Kodiaq.
Нынешнее затишье на автомобильном рынке оба эксперта считают обычным явлением, и ожидают, что рынок традиционно оживится весной. По словам Раху, статистика подтверждает, что продажи автомобилей ежегодно начинают расти в апреле.
Практичные решения становятся все более важными
При покупке автомобиля важную роль играют платежеспособность покупателя, его потребности и удобства. При этом все чаще покупка становится практичным выбором, где эмоции уходят на второй план. Впрочем, ни один из экспертов не считает, что из-за автоналога на дорогах Эстонии появится больше маленьких машин. „Наш образ жизни, общественный транспорт и расстояния отличаются от Южной Европы. Там не принято вечером всей семьей садиться в машину, чтобы поехать в деревню. Поэтому я не думаю, что в Эстонии случится революция компактных автомобилей – уж, по крайней мере, не из-за налога“, - отметил Раху.
Однако он видит вероятность того, что, выбирая из 3-4 автомобилей, покупатели начнут учитывать, каким будет регистрационный взнос и ежегодный налог на выбранный автомобиль: „Скорее всего, среди похожих моделей теперь предпочтение будут отдавать машинам, в отношении которых действует более низкий налог“.
По мнению руководителя Coop Liising, кроме текущей цены, стоит также учитывать, сколько автомобиль будет стоить через пять лет. Машины средней ценовой категории, такие как Škoda Octavia и Toyota RAV4, остаются лидерами рынка благодаря своей доступности для эстонского потребителя и практичности. Высокая остаточная стоимость этих моделей делает их надежным выбором и на вторичном рынке. „Например, Toyota RAV4 через 10 лет может сохранить до 40% своей первоначальной стоимости“, - подчеркнул Ильвес.
На вторичном рынке в зависимости от марки разница в цене между похожими автомобилями может составлять несколько тысяч евро. Поэтому важно подумать о том, что будет с машиной после окончания срока лизинга и о том, насколько она ликвидна. „Общее правило таково: если автомобиль популярен в новом состоянии, например, Škoda Octavia, он также будет ликвидным товаром на вторичном рынке и надежной покупкой“, - пояснил Раху.
Мартин Ильвес отметил, что люди стали более практичными и ищут автомобиль, который обеспечит душевное спокойствие и благодаря гарантии не потребует неожиданных расходов на ремонт. „20 лет назад мечтой эстонского мужчины был подержанный немецкий автомобиль. Теперь конкуренцию им составляют японские и южнокорейские машины. Стремления жить „на зависть соседу“ стало заметно меньше“, - добавил Ильвес. Однако, по его словам, по-прежнему популярны немецкие машины 3–6 лет, которые уже пережили первое снижение стоимости, но в отношении которых все еще действует заводская гарантия.
Краткосрочная аренда не актуальна
По словам Ильвеса, у живущей в окрестностях Таллинна семьи с двумя детьми, где взрослые работают в городе, логистика достаточно сложна, и хотя бы одна машина точно нужна. Также владение автомобилем оправдано для тех, кто регулярно использует его в выходные. „Когда вы живете в одиночку, для нескольких поездок может быть проще арендовать машину, но в определенный момент, если вы проживаете за пределами города с семьей и детьми, наличие автомобиля становится необходимостью“, - отметил Ильвес.
„Аренда имеет смысл, если вы живете и работаете в центре города и вам не нужна машина каждый день. А вот если нужно отвозить детей в детский сад или ездить в деревню, такая математика больше просто не работает“, - добавил Раху.
На общественный транспорт, по мнению Ильвеса, также вряд ли стоит рассчитывать: „Утром и вечером возникает один и тот же вопрос: ехать два часа на общественном транспорте или один час на машине – даже если полчаса из этого времени будет проведено в пробке. Время все же остается очень важным фактором“.