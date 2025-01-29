Эксперты об автомобильном рынке: регистрационный сбор будут включать в цену машины

Из-за ажиотажа в конце года многим покупателям пришлось довольствоваться тем, что оставалось на складе, но сейчас ситуация изменилась к лучшему. „Сегодня на складах есть как новые, так и подержанные автомобили всех ценовых категорий“, - сказал Андо Раху.

По его словам, сейчас у покупателей автомобилей даже больше преимуществ. Например, если автомобиль был куплен в конце прошлого года, регистрационный сбор и ежегодный налог все равно придется уплачивать. Однако в этом году многие автосалоны и крупные продавцы подержанных машин берут уплату регистрационного сбора на себя. „На данный момент видно, что цены на подержанные автомобили из-за регистрационного сбора не выросли“, - отметил Раху. Скорее всего, регистрационный сбор и в будущем будет включаться в цену автомобиля или в лизинговые платежи.

Руководитель Coop Liising Мартин Ильвес подчеркнул, что, если вы решили купить новый автомобиль в этом году, годом его регистрации будет 2025, а не 2024. „Через три-четыре года при продаже автомобиля именно более поздний год регистрации может играть большую роль, чем регистрационный сбор“, - добавил он.

„Для самых популярных автомобилей регистрационный сбор составляет 500–600 евро, то есть около 2–3% цены машины. Думаю, что, если автомобиль стоит 30 000 евро, а сбор – 500–600 евро, это вряд ли повлияет на решение клиента“, - сказал Раху.

Ильвес посоветовал сосредотачиваться не общей стоимости машины, а на ежемесячных платежах: „Если вы можете платить по 300 евро в месяц, то 310 евро не окажутся критичной разницей“. Также он отметил, что средней эстонской семье, у которой, помимо автолизинга, есть жилищный кредит, прошлогоднее снижение ставки Euribor принесло заметное облегчение.

Автомобильный рынок вновь оживится весной

В ожидании введения автоналога конец года выдался для продавцов автомобилей особенно активным. В четвертом квартале 2024 года в Эстонии было зарегистрировано на 4500 новых автомобилей больше, чем за аналогичный период 2023 года.