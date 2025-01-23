Читатель спрашивает: почему его обязали выплатить годовой налог за машину, которую он продал в январе?

Бывший автовладелец возмущается: машины в собственности уже нет, а налог все равно приходится платить.

Речь идет о годовом транспортном налоге. Взимает его Налогово-таможенный департамент, он же и отправлял уведомления владельцам автомобилей на основе данных из дорожного регистра на 1 января 2025 года.

„Если владелец транспортного средства продал его после 1 января 2025 года, то обязанность по уплате годового налога за 2025 год не переходит к следующему владельцу, – комментирует ситуацию руководитель отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Агне Кивисельг. – В действующем законодательстве не предусмотрено возвращение налога или снижение суммы налога в случае отчуждения транспортного средства или передачи права пользования им“.

Таким образом, прежний владелец действительно обязан уплатить весь налог за год полностью и в срок: не менее 50% до 16 июня 2025 года, а оставшуюся сумму – до 15 декабря 2025 года.

Что касается нового владельца, то он будет обязан уплатить налог за 2026 год, а уведомление о налогообложении получит в 2026 году.

Подробнее об автоналоге читайте на сайте Налогово-таможенного департамента.

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