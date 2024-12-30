Людям с инвалидностью в 2025 году увеличат пособия: деньги на это пойдут из автоналога

На пособия для инвалидов ежегодно будет выделяться по 9,1 млн евро – все это за счет автоналога. Увеличение пособий, разовые выплаты и новые меры поддержки: какие изменения уже вступили в силу и что нас ждет в следующем году? Подробности в материале RusDelfi.