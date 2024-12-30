30.12.2024, 07:00
Людям с инвалидностью в 2025 году увеличат пособия: деньги на это пойдут из автоналога(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
На пособия для инвалидов ежегодно будет выделяться по 9,1 млн евро – все это за счет автоналога. Увеличение пособий, разовые выплаты и новые меры поддержки: какие изменения уже вступили в силу и что нас ждет в следующем году? Подробности в материале RusDelfi.
Какие меры были предприняты для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями в 2024 году?
Советник отдела социального обеспечения Маарья Сеппел сообщает RusDelfi, что в 2024 году было принято несколько важных решений. „Рийгикогу утвердил изменения в законе о налоге на транспортные средства. Это позволит ежегодно выделять дополнительно 9,1 млн евро на обеспечение жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями“, – отвечает она.
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