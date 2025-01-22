Экономика
22.01.2025, 09:09

Продавец авто о сложном начале года: „не хочется отказываться от кого-то из сотрудников“

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Андриас Таммисту надеется, что весной ситуация станет лучше.
Андриас Таммисту надеется, что весной ситуация станет лучше.
ФОТО: Erakogu

Андриас Таммисту, исполнительный директор компании Aasta Auto, лидера про продажам новых автомобилей в Тарту в прошлом году, признает, что после рекордного года наступило затишье и с новыми легковыми автомобилями Škoda было совершено всего несколько сделок, пишет Maaleht.

„Нельзя сказать, что сейчас мы сидим просто так. Сделки совершаются, но это не идет ни в какое сравнение с последними двумя-тремя месяцами, когда у нас были рекордные продажи“, — говорит Таммисту.

По его словам, в прошлом году было продано 813 новых легковых автомобилей Škoda.

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