22.01.2025, 09:09
Продавец авто о сложном начале года: „не хочется отказываться от кого-то из сотрудников“(2)
ФОТО: Erakogu
Андриас Таммисту, исполнительный директор компании Aasta Auto, лидера про продажам новых автомобилей в Тарту в прошлом году, признает, что после рекордного года наступило затишье и с новыми легковыми автомобилями Škoda было совершено всего несколько сделок, пишет Maaleht.
„Нельзя сказать, что сейчас мы сидим просто так. Сделки совершаются, но это не идет ни в какое сравнение с последними двумя-тремя месяцами, когда у нас были рекордные продажи“, — говорит Таммисту.
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