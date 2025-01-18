Как взимается налог на автомобиль в случае, если человек умер?(8)
Накануне введения в Эстонии автоналога специалисты Налогового и таможенного департамента, Транспортного департамента и Министерства финансов ответили на вопросы читателей Delfi.
Один из вопросов звучал так: „Как взимается налог на автомобиль в случае умершего человека?“
Ответ: Если человек умер на момент 1 января, МТА не будет делать налоговое уведомление. В случае смерти лица наследники на основании нотариально удостоверенного договора, свидетельства о наследстве или другого нотариально удостоверенного документа обязаны в течение пяти рабочих дней оформить изменения в дорожном регистре Транспортного департамента.
Уведомление о налоге на автотранспортные средства выдает МТА, если по состоянию на 1 января данного года в качестве владельца или ответственного пользователя автотранспортного средства в данных дорожного регистра фигурирует живое лицо или наследник. Если транспортное средство унаследовано в середине налогового года, налог на транспортное средство наследник уплачивает с 1 января нового налогового года.
Если владелец или ответственный пользователь, внесенный в дорожный регистр, уже получил налоговое извещение до смерти, обязанность по уплате налога на транспортное средство переходит к наследнику транспортного средства.
Читайте также: Читатель спрашивает: могу ли я завещать автомобиль сыну, чтобы он зарегистрировал его без уплаты за регистрацию?
Еще больше ответов на вопросы об автоналоге – ЗДЕСЬ.
Напоминаем, что в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента Эстонии уже можно загрузить извещение об автоналоге за 2025 год.
Налогово-таможенный департамент выдает налоговое извещение об уплате налога на механическое транспортное средство лицу, являющемуся собственником или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января.
Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. Налогоплательщики также могут увидеть процесс расчета налога. Автомобильный налог следует уплатить двумя частями в течение года: половину суммы налога — до 15 июня, а оставшуюся сумму — до 15 декабря. При желании можно оплатить всю сумму налога единовременно до 15 июня.
Самый простой способ оплатить механическое транспортное средство — через e-MTA.
Сумма, внесенная до наступления срока оплаты, будет зачислена на счет предоплаты, откуда будет автоматически вычтена для покрытия налогов рано утром следующего за сроком оплаты дня. Обязательства с одинаковым сроком погашения погашаются со счета предоплаты в порядке их возникновения.
На неуплаченную к установленному сроку сумму налога начисляется пеня в размере 0,06% в день. Департамент имеет право инициировать принудительное исполнение.
Читайте также: Посмотрите, сколько автоналога вы должны заплатить! На сайте MTA теперь можно посмотреть окончательную сумму