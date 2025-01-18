Как взимается налог на автомобиль в случае, если человек умер?

Один из вопросов звучал так: „Как взимается налог на автомобиль в случае умершего человека?“

Ответ: Если человек умер на момент 1 января, МТА не будет делать налоговое уведомление. В случае смерти лица наследники на основании нотариально удостоверенного договора, свидетельства о наследстве или другого нотариально удостоверенного документа обязаны в течение пяти рабочих дней оформить изменения в дорожном регистре Транспортного департамента.

Уведомление о налоге на автотранспортные средства выдает МТА, если по состоянию на 1 января данного года в качестве владельца или ответственного пользователя автотранспортного средства в данных дорожного регистра фигурирует живое лицо или наследник. Если транспортное средство унаследовано в середине налогового года, налог на транспортное средство наследник уплачивает с 1 января нового налогового года.

Если владелец или ответственный пользователь, внесенный в дорожный регистр, уже получил налоговое извещение до смерти, обязанность по уплате налога на транспортное средство переходит к наследнику транспортного средства.

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Напоминаем, что в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента Эстонии уже можно загрузить извещение об автоналоге за 2025 год.

Налогово-таможенный департамент выдает налоговое извещение об уплате налога на механическое транспортное средство лицу, являющемуся собственником или ответственным пользователем транспортного средства по состоянию на 1 января.

Налоговое извещение выдается департаментом в системе электронных услуг не позднее 15 февраля. Налогоплательщики также могут увидеть процесс расчета налога. Автомобильный налог следует уплатить двумя частями в течение года: половину суммы налога — до 15 июня, а оставшуюся сумму — до 15 декабря. При желании можно оплатить всю сумму налога единовременно до 15 июня.