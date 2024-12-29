Читатель спрашивает: могу ли я завещать автомобиль сыну, чтобы он зарегистрировал его без уплаты за регистрацию?

Автомобильный налог будет состоять из двух частей: ежегодного налога, который будет взимать Налогово-таможенный департамент, и платы за регистрацию, которую будет взимать Департамент транспорта. Средства пойдут в государственный бюджет.

Плата за регистрацию взимается при первичной регистрации автомобилей и фургонов в Дорожном регистре. Также ее нужно будет уплатить при смене владельца транспорта, если такая плата ранее не вносилась.

Размер платы зависит от уровня выбросов CO 2 , чтобы стимулировать покупку экологичных автомобилей. И чем старше машина, тем меньше нужно платить за ее регистрацию. Когда машине исполняется 15 лет, плата уже почти не меняется и остается минимальной.

Платой за регистрацию облагаются:

легковые автомобили (категория M1); грузовики до 3500 кг (категория N1).

В это входят и их подкатегории.

В среднем предполагается, что плата составит менее 10% от стоимости автомобиля. Ставки вырастут в 2028 и 2031 годах.

Возвращаясь к вопросу читателя, согласно информации, опубликованной на сайте Департамента транспорта , регистрационный сбор не взимается в двух случаях:

Если автомобиль выкупается у лизинговой компании и регистрируется на имя лизингополучателя; Если автомобиль регистрируется на имя нового владельца в результате наследования.

Таким образом, если передать машину через наследование, то можно обойтись без уплаты регистрационного сбора. В других случаях сбор будет обязательным.

Важно также отметить, что при следующей смене владельца регистрационный сбор все же придется уплатить.

Кроме того, есть интересная деталь для тех, кто планирует вывезти автомобиль за пределы Эстонии. Если автомобилю менее десяти лет, вы можете подать заявление на возврат регистрационного сбора при его вывозе из страны.