Это случилось! Налогово-таможенный департамент начал рассылку сообщений об автоналоге

Налоговые уведомления, составленные по данным дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта, доступны владельцам транспортных средств или ответственным пользователям в среде э-услуг e-MTA. Налоговые уведомления составлены по данным дорожно-транспортного регистра по состоянию на 1 января 2025 года. В налоговом уведомлении указана сумма годового налога на все транспортные средства, зарегистрированные на имя владельца или ответственного пользователя.По словам руководителя отдела подоходного налога НТД Мадиса Лааса, четверть обязанных по налогу на механическое транспортное средство уже ознакомились со своим налоговым уведомлением в e-MTA. „Сообщения по электронной почте и текстовым сообщением получают все налогообязанные, адрес электронной почты или номер телефона которых известен НТД – также и те, кто уже ознакомился со своим налоговым уведомлением“, – сказал руководитель отдела подоходного налога НТД Мадис Лаас.О доступности налогового уведомления НТД сообщает электронными письмами и текстовыми сообщениями, а позднее и на бумажном носителе. Поскольку речь идёт о новом налоге и количество налогоплательщиков велико, просим запастись терпением при входе в e-MTA.Первый срок налогового обязательства в этом году – 16 июня, когда необходимо уплатить не менее 50% от суммы налога. Срок уплаты второй части – 15 декабря 2025 года.