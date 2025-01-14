Это случилось! Налогово-таможенный департамент начал рассылку сообщений об автоналоге
Налогово-таможенный департамент начал рассылку сообщений о годовом налоге на механическое транспортное средство на контакты, указанные в среде э-услуг е-МТА. Срок уплаты первой части годового налога в этом году – 16 июня.
Налоговые уведомления, составленные по данным дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта, доступны владельцам транспортных средств или ответственным пользователям в среде э-услуг e-MTA. Налоговые уведомления составлены по данным дорожно-транспортного регистра по состоянию на 1 января 2025 года. В налоговом уведомлении указана сумма годового налога на все транспортные средства, зарегистрированные на имя владельца или ответственного пользователя.По словам руководителя отдела подоходного налога НТД Мадиса Лааса, четверть обязанных по налогу на механическое транспортное средство уже ознакомились со своим налоговым уведомлением в e-MTA. „Сообщения по электронной почте и текстовым сообщением получают все налогообязанные, адрес электронной почты или номер телефона которых известен НТД – также и те, кто уже ознакомился со своим налоговым уведомлением“, – сказал руководитель отдела подоходного налога НТД Мадис Лаас.О доступности налогового уведомления НТД сообщает электронными письмами и текстовыми сообщениями, а позднее и на бумажном носителе. Поскольку речь идёт о новом налоге и количество налогоплательщиков велико, просим запастись терпением при входе в e-MTA.Первый срок налогового обязательства в этом году – 16 июня, когда необходимо уплатить не менее 50% от суммы налога. Срок уплаты второй части – 15 декабря 2025 года.
При принятии Закона о налоге на механическое транспортное средство в Эстонии был введён годовой налог на механическое транспортное средство и плата за регистрацию. Владельцы или ответственные пользователи облагаемых налогом транспортных средств должны ежегодно в Налогово-таможенный департамент уплачивать годовой налог за транспортные средства, зарегистрированные в дорожно-транспортном регистре. Читайте на сайте Налогово-таможенного департамента, на транспортные средства каких категорий будет применяться налог. На том же сайте можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Плату за регистрацию собирает Департамент транспорта, читайте об этом на сайте департамента.
Как можно уплатить годовой налог?
Если получите налоговое уведомление, войдите в e-MTA, скачайте налоговое уведомление и ознакомьтесь с ним.
Перечислите в е-МТА деньги на свой счёт предоплаты. Со счёта предоплаты налоговые обязательства исполняются автоматически. Стоит знать, что налоговые обязательства уплачиваются со счёта предоплаты на основании срока их уплаты.
При желании всю сумму налога можно уплатить сразу ещё до 16 июня.
Налог также можно уплатить банковским переводом. Номера счетов НТД и номер персональной ссылки можно найти в налоговом уведомлении или сообщении.