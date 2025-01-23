Оппозиция пообещала отменить автоналог „заодно с реформистами, гей-буйством и зеленым переходом“

В течение двух дней парламент обсуждал законопроект об отмене автомобильного налога, который начал действовать с этого года. Оппозиционные партии привели ряд аргументов против уже действующего налога. Однако большинство депутатов Рийгикогу проголосовали против принятия проекта закона в первом чтении, что означает - налог на автомобили отменён не будет.