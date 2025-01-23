Экономика
23.01.2025, 15:51

Оппозиция пообещала отменить автоналог „заодно с реформистами, гей-буйством и зеленым переходом“

 (15)
Депутат Сийм Похлак (на фото) не стеснялся в выражениях. „Начнём с девиза правительства: быть дураком действительно тяжело“, - сказал он, делая отсылку к недавним словам премьера Кристена Михала.
Депутат Сийм Похлак (на фото) не стеснялся в выражениях. „Начнём с девиза правительства: быть дураком действительно тяжело“, - сказал он, делая отсылку к недавним словам премьера Кристена Михала.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Депутаты, представляющие оппозиционные партии — Isamaa, Центристскую партию и EKRE — раскритиковали текущую налоговую политику правящей коалиции и пообещали отменить налог на автомобили. Депутат EKRE Сийм Похлак заявил, что налог на автомобили и правительство Партии реформ вместе с зелёным переходом и гей-буйством отправятся в „мусорную корзину истории“.

В течение двух дней парламент обсуждал законопроект об отмене автомобильного налога, который начал действовать с этого года. Оппозиционные партии привели ряд аргументов против уже действующего налога. Однако большинство депутатов Рийгикогу проголосовали против принятия проекта закона в первом чтении, что означает - налог на автомобили отменён не будет.

Предусмотрено и другое повышение

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (15)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии