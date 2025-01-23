Департамент социального страхования выплачивает единовременное пособие для смягчения влияния автоналога. Общая сумма - более 2 млн евро

Пособие предоставляется детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также трудоспособным людям с такими же нарушениями, чтобы помочь покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились. Единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства выплачивается только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья будут увеличены .

Единовременное пособие выплачивается на основании наличия степени инвалидности или права на пособие в связи с редким заболеванием у ребенка, действовавших на 1 января 2025 года.

Суммы выплат:

детям с тяжелой степенью или редким заболеванием – 95 евро

детям с глубокой степенью – 142 евро

трудоспособным людям с тяжелой степенью – 60 евро

трудоспособным людям с глубокой степенью – 250 евро

Для получения пособия подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты осуществляются тем же способом, как и ежемесячные социальные пособия – на банковский счет или, при необходимости, доставкой на дом. Доставка этих пособий на дом состоится в феврале.

Напомним, что 9 августа 2024 года президент Алар Карис провозгласил Закон о налоге на моторные транспортные средства и Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.

В соответствии с новым законом в Эстонии вводится налог на моторные транспортные средства. Налог будет состоять из двух частей. Первая: владелец транспортного средства должен ежегодно платить налог за зарегистрированные в дорожном регистре автомобили. Вторая: автовладелец должен оплатить налоговый сбор при внесении в регистр легковых автомобилей и микроавтобусов.