Департамент социального страхования выплачивает единовременное пособие для смягчения влияния автоналога. Общая сумма - более 2 млн евро
Сегодня Департамент социального страхования начал выплачивать единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства. Почти 21 000 человек получат пособия на общую сумму 2,1 миллиона евро.
Пособие предоставляется детям с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, а также трудоспособным людям с такими же нарушениями, чтобы помочь покрыть расходы в период, когда налог на транспортные средства вступил в силу, но социальные пособия еще не увеличились. Единовременное пособие для смягчения влияния налога на моторно-транспортные средства выплачивается только в этом году, и с 1 июня 2025 года социальные пособия для людей с установленной степенью нарушения здоровья будут увеличены.
Единовременное пособие выплачивается на основании наличия степени инвалидности или права на пособие в связи с редким заболеванием у ребенка, действовавших на 1 января 2025 года.
Суммы выплат:
детям с тяжелой степенью или редким заболеванием – 95 евро
детям с глубокой степенью – 142 евро
трудоспособным людям с тяжелой степенью – 60 евро
трудоспособным людям с глубокой степенью – 250 евро
Для получения пособия подавать отдельное заявление не нужно. Выплаты осуществляются тем же способом, как и ежемесячные социальные пособия – на банковский счет или, при необходимости, доставкой на дом. Доставка этих пособий на дом состоится в феврале.
Напомним, что 9 августа 2024 года президент Алар Карис провозгласил Закон о налоге на моторные транспортные средства и Закон о внесении изменений в Закон о подоходном налоге.
В соответствии с новым законом в Эстонии вводится налог на моторные транспортные средства. Налог будет состоять из двух частей. Первая: владелец транспортного средства должен ежегодно платить налог за зарегистрированные в дорожном регистре автомобили. Вторая: автовладелец должен оплатить налоговый сбор при внесении в регистр легковых автомобилей и микроавтобусов.
Позже, 21 января, на заседании Рийгикогу в первом чтении должен был быть рассмотрен законопроект об отмене Закона о налоге на механическое транспортное средство, инициированный фракцией Isamaa. Парламент два дня обсуждал отказ от вступившего в начале года в силу автомобильного налога и в итоге проголосовал за то, чтобы отклонить проект закона из первого чтения. Таким образом, налог на автомобили отменен не был.