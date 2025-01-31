Родители об оценках: „Ребенок три года был „хорошистом“, а сейчас — сплошные пятерки. Учителя боятся ставить плохие оценки, потому что идет реформа образования?“

Казалось бы, волнения по поводу перехода на эстонский язык обучения улеглись, но четвероклассники начали получать полугодовые оценки, и это вызвало у родителей новый виток тревог. Одни уверены, что из-за перехода ребенок обязательно скатится до троек, другие — напротив, удивлены, что их дети неожиданно стали отличниками. Как сейчас происходит оценивание детей, и нужны ли в принципе тройки и пятерки? Подробности — в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.
„Мы против — оценивать пока нечего“
Только-только утихли волнения родителей по поводу начала реформы образования, как возникли новые переживания: четвероклассники стали получать полугодовые оценки по предметам. „Четверки выставили по всем предметам, ребенок пришел в шоке, ожидал, что, как и прежде, будет отличником, — рассказывает мама четвероклассника одной из гимназий Таллинна. — Конечно, сын „скатился“, но чего ожидать, первый год учебы на эстонском языке. Мы, конечно, все понимаем, но принять ситуацию лично я никак не могу“.
Как представители Департамента образования, так и специалисты Министерства образования и науки в лице министра Кристины Каллас неоднократно подчеркивали — недопустимо ставить ребенку плохие оценки только по причине плохого владения эстонским языком. В начале учебного года на родительских собраниях в школах по всей стране стали звучать сообщения, что оценки ученикам четверых классов выставляться не будут. Но спустя шесть месяцев после начала реформы дети все же стали приносить домой оценки. Мнения родителей разделились. Часть родителей поддержала систему