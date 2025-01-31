Родители об оценках: „Ребенок три года был „хорошистом“, а сейчас — сплошные пятерки. Учителя боятся ставить плохие оценки, потому что идет реформа образования?“

„Мы против — оценивать пока нечего“

Только-только утихли волнения родителей по поводу начала реформы образования, как возникли новые переживания: четвероклассники стали получать полугодовые оценки по предметам. „Четверки выставили по всем предметам, ребенок пришел в шоке, ожидал, что, как и прежде, будет отличником, — рассказывает мама четвероклассника одной из гимназий Таллинна. — Конечно, сын „скатился“, но чего ожидать, первый год учебы на эстонском языке. Мы, конечно, все понимаем, но принять ситуацию лично я никак не могу“.