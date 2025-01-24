ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА | Что делать, когда родители говорят четверокласснику: „Я не понимаю, давай сам!“

В последние пару месяцев особое внимание приковано именно к ученикам этих классов. На самом деле, о том, что не стоит с самого начала реформы вовлекать в нее, наряду с детскими садами и первыми классами, еще и детей, которые на протяжении трех лет уже учились не на эстонском языке, начали говорить с момента обсуждения реформы.

Сейчас же об определенных сложностях при переходе именно у четверых классах рассуждают даже самые ярые защитники реформы. Об этом говорят и представители органов власти. К примеру, мэр Таллинна Евгений Осиновский выразил озабоченность по поводу четвертых классов в школах, где не применялся метод раннего языкового погружения, заявив, что многие классные руководители или учителя-предметники в этих школах не владеют методикой интегрированного обучения предмету и языку или только начинают ее осваивать.

До реформы и в самом деле в большей степени отсутствовал опыт преподавания на эстонском

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