ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА | Что делать, когда родители говорят четверокласснику: „Я не понимаю, давай сам!“

С первых дней перехода на эстонский язык обучения RusDelfi уделял много внимания этой важной как для родителей и детей, так и для учителей теме. На протяжении полугода, с начала учебного года, мы запустили проект „10 страхов перехода“, в котором вместе со специалистами пытались разобраться в новом опыте. Сейчас мы запускаем проект „Трудности перехода“, который на этот раз направлен на учеников 4-х классов.
В последние пару месяцев особое внимание приковано именно к ученикам этих классов. На самом деле, о том, что не стоит с самого начала реформы вовлекать в нее, наряду с детскими садами и первыми классами, еще и детей, которые на протяжении трех лет уже учились не на эстонском языке, начали говорить с момента обсуждения реформы.
Сейчас же об определенных сложностях при переходе именно у четверых классах рассуждают даже самые ярые защитники реформы. Об этом говорят и представители органов власти. К примеру, мэр Таллинна Евгений Осиновский выразил озабоченность по поводу четвертых классов в школах, где не применялся метод раннего языкового погружения, заявив, что многие классные руководители или учителя-предметники в этих школах не владеют методикой интегрированного обучения предмету и языку или только начинают ее осваивать.
До реформы и в самом деле в большей степени отсутствовал опыт преподавания на эстонском