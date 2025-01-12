Сложности с уровнем C1: только 20% работников образования прошли экзамен
Департамент образования и молодежи опубликовал результаты экзаменов на языковые уровни B2 и C1. Особые трудности возникли у педагогов и научных работников: из 1169 претендентов на уровень C1 лишь 240 человек (20,5%) успешно получили сертификат.
Всего в 2024 году в сдаче экзаменов на все уровни владения эстонским языком (от А2 до С1) участвовало больше трех тысяч человек, которые указали сферу работы „образование и наука“. Всего же Департамент по делам образования и молодежи провел экзамены для 10 тысяч участников. Из них почти 52% сдали уровневые работы по эстонскому языку. В сфере образования эта цифра меньше — почти 34%.
Сложнее всего педагогам и научным работникам дался С1 — его в 2024 году сдало только 20% испытуемых. Категорию В2 смогли получить 23%.
В апреле этого года также состоялись дополнительные экзамены для работников образования.
На дополнительном экзамене для преподавателей из 118 сдававших на категорию В2 удалось получить 17 специалистам (14,4%). На С1 только 26 преподавателей из 208 сдающих получили уровень (12,5%).
„Общая тенденция такова, что доля представителей сферы образования и науки среди сдающих экзамены увеличилась“, — заверили в Harno.
Напомним, что в Эстонии начался переход на обучение на эстонском языке и продлится до 2030-го года. Для этого потребуется увеличить объем преподавания эстонского языка на всех уровнях образования и обеспечить наличие работников сферы образования с необходимыми знаниями эстонского языка.
В ближайшие четыре года в плане действий по организации образования на эстонском языке предусмотрена потребность в дополнительных инвестициях из государственного бюджета в размере 300 миллионов евро. Кроме того, для достижения цели государство выделит из структурных фондов ЕС средства в размере 46 миллионов евро.
Правительство дало один год учителям, работающим в общеобразовательных школах, которые преподают не на эстонском языке и которые должны владеть эстонским языком на уровне B2, чтобы довести свои языковые навыки до необходимого уровня. С 1 августа 2025 года они должны достичь уровня эстонского языка на уровень B2.
В ближайшие четыре года будут проходить курсы для учителей, целью которых является укрепление их навыков преподавания на эстонском языке. Эти курсы включают в себя не только методическую, но и дидактическую подготовку для совершенствования языковых умений.
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