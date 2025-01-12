Сложности с уровнем C1: только 20% работников образования прошли экзамен

Всего в 2024 году в сдаче экзаменов на все уровни владения эстонским языком (от А2 до С1) участвовало больше трех тысяч человек, которые указали сферу работы „образование и наука“. Всего же Департамент по делам образования и молодежи провел экзамены для 10 тысяч участников. Из них почти 52% сдали уровневые работы по эстонскому языку. В сфере образования эта цифра меньше — почти 34%.

Сложнее всего педагогам и научным работникам дался С1 — его в 2024 году сдало только 20% испытуемых. Категорию В2 смогли получить 23%.

В апреле этого года также состоялись дополнительные экзамены для работников образования.

На дополнительном экзамене для преподавателей из 118 сдававших на категорию В2 удалось получить 17 специалистам (14,4%). На С1 только 26 преподавателей из 208 сдающих получили уровень (12,5%).

„Общая тенденция такова, что доля представителей сферы образования и науки среди сдающих экзамены увеличилась“, — заверили в Harno.

Напомним, что в Эстонии начался переход на обучение на эстонском языке и продлится до 2030-го года. Для этого потребуется увеличить объем преподавания эстонского языка на всех уровнях образования и обеспечить наличие работников сферы образования с необходимыми знаниями эстонского языка.

В ближайшие четыре года в плане действий по организации образования на эстонском языке предусмотрена потребность в дополнительных инвестициях из государственного бюджета в размере 300 миллионов евро. Кроме того, для достижения цели государство выделит из структурных фондов ЕС средства в размере 46 миллионов евро.

Правительство дало один год учителям, работающим в общеобразовательных школах, которые преподают не на эстонском языке и которые должны владеть эстонским языком на уровне B2, чтобы довести свои языковые навыки до необходимого уровня. С 1 августа 2025 года они должны достичь уровня эстонского языка на уровень B2.