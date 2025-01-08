08.01.2025, 13:50
Стало известно, сколько стоит пересдача экзамена по эстонскому языку
ФОТО: | Silas Stein/dpa
Полгода назад министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что уровневые экзамены на знание эстонского языка с третьей попытки станут платными — это сделают для того, чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на них без подготовки. RusDelfi узнал, когда вступит новое решение, сколько будет стоить пересдача и кто будет освобожден от платы.
„Для адаптации нужен переходный период“
Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство вводит государственную пошлину для тех, кто приходит сдавать экзамен на один и тот же уровень в третий и более раз.
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