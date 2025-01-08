Стало известно, сколько стоит пересдача экзамена по эстонскому языку

Полгода назад министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что уровневые экзамены на знание эстонского языка с третьей попытки станут платными — это сделают для того, чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на них без подготовки. RusDelfi узнал, когда вступит новое решение, сколько будет стоить пересдача и кто будет освобожден от платы.