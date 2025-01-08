Новости Эстонии
08.01.2025, 13:50

Стало известно, сколько стоит пересдача экзамена по эстонскому языку

 
Сейчас государственные экзамены на определение уровня эстонского языка бесплатны, и для их сдачи нет предварительных условий
Сейчас государственные экзамены на определение уровня эстонского языка бесплатны, и для их сдачи нет предварительных условий
ФОТО: Silas Stein | Silas Stein/dpa

Полгода назад министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что уровневые экзамены на знание эстонского языка с третьей попытки станут платными — это сделают для того, чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на них без подготовки. RusDelfi узнал, когда вступит новое решение, сколько будет стоить пересдача и кто будет освобожден от платы.

„Для адаптации нужен переходный период“

Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство вводит государственную пошлину для тех, кто приходит сдавать экзамен на один и тот же уровень в третий и более раз.

Предложение о введении платы за экзамены на определение уровня языка включено в законопроекты о внесении изменений в Закон о языке и Закон о государственной пошлине. Согласно предложению, изменения, связанные с введением государственной пошлины, вступят в силу с

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