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Новости Эстонии
13.06.2024, 08:50

Пересдача экзамена на знание эстонского языка станет платной: „Многие сдают А2 с первой попытки. С более высокими уровнями возникают сложности“

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Ответ Министерства образования и науки

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что уровневые экзамены на знание эстонского языка с третьей попытки станут платными — это сделают для того, чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на них без подготовки. RusDelfi узнал подробности планируемого нововведения. Оказалось, что изменения могут коснуться не всех.

Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство хочет ввести государственную плату для тех, кто приходит сдавать экзамен на один и тот же уровень в третий и более раз. Размер так называемого экзаменационного сбора пока не согласован, комментирует Айре Койк, советник по коммуникациям Министерство образования и науки.

Согласно предложению министерства, от уплаты госпошлины освобождаются лица, претендующие на получение гражданства

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