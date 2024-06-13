Пересдача экзамена на знание эстонского языка станет платной: „Многие сдают А2 с первой попытки. С более высокими уровнями возникают сложности“

Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство хочет ввести государственную плату для тех, кто приходит сдавать экзамен на один и тот же уровень в третий и более раз. Размер так называемого экзаменационного сбора пока не согласован, комментирует Айре Койк, советник по коммуникациям Министерство образования и науки.