Пересдача экзамена на знание эстонского языка станет платной: „Многие сдают А2 с первой попытки. С более высокими уровнями возникают сложности“

ФОТО: | Shutterstock
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что уровневые экзамены на знание эстонского языка с третьей попытки станут платными — это сделают для того, чтобы дисциплинировать тех, кто ходит на них без подготовки. RusDelfi узнал подробности планируемого нововведения. Оказалось, что изменения могут коснуться не всех.
Чтобы сделать экзамены по эстонскому языку более эффективными, министерство хочет ввести государственную плату для тех, кто приходит сдавать экзамен на один и тот же уровень в третий и более раз. Размер так называемого экзаменационного сбора пока не согласован, комментирует Айре Койк, советник по коммуникациям Министерство образования и науки.
Уже заказано?