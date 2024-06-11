Закон о языке ужесточается. Кристина Каллас: за игнорирование требований взыскания исчисляются в тысячах евро

Регулируется и язык делопроизводства, то есть список учреждений, где языком делопроизводства должен быть эстонский язык, пополнен местными самоуправлениями, учреждениями местных самоуправлений и общественно-правовыми учреждениями. По словам Каллас, эти дополнения не были включены в список в ходе последних изменений в Законе о языке. Как добавила министр, к общественно-правовым учреждениям относятся, например, и университеты.

Министр констатировала, что за десятилетия упомянутое число на рынке труда заметно сократилось, но так как в последние годы увеличились приток зарубежной рабочей силы и доля выходцев из-за рубежа в составе населения, то было признано важным более точно регламентировать в законе языковые требования.

„Основная причина внесения поправок в Закон о языке заключается в том, что у нас на рынке труда 80 000 человек, которые сегодня не владеют эстонским языком, в их числе, конечно, есть довольно значительное количество людей, прибывших в последние два года из Украины, но из этих 80 000 человек 20 000 работают на таких местах, где реально введены языковые требования“, - сказала министр. Это означает, что в 20 000 случаев люди, по всей вероятности, не получают обслуживания на эстонском языке, и это, по словам Каллас, существенная проблема.

Сейчас в программе кинотеатров есть некоторые сеансы, где фильмы, например, дублированы на русский язык, с вступлением в силу нового Закона о языке таких сеансов не будет.

Однако новый закон внесет изменения в кинопрокат. „Для выходящих в прокат фильмов останется требование, что должны быть субтитры на эстонском языке или фильм можно дублировать, но мы запретим дублирование фильмов на иностранные языки, то есть фильм будет или на оригинальном языке, либо на эстонском“, - пояснила Каллас.

По словам Кристины Каллас, самой проблемной сферой, где не владеют эстонским языком, по-прежнему остается образование и учителя, но этой сферы планируемые поправки в Закон о языке не коснутся. По словам министра образования, для того, чтобы учителя овладели эстонским языком, в работе сейчас находятся другие процессы.

Значительно вырастут штрафы

Планируется увеличить и штрафы в случае неисполнения языковых требований. Каллас привела простой пример. „Если вы работаете в гостинице на ресепшене и не владеете эстонским языком, и на вас поступит жалоба, что эстонец не получил в гостинице обслуживания на эстонском языке и должен был регистрироваться, к примеру, на английском языке, то ситуацию придет и проверит Языковая инспекция. Если выяснится, что вы не владеете эстонским языком на соответствующем уровне, вам сделают предписание, что через шесть месяцев будет проведена повторная проверка и вы должны будете показать, что у вас есть владение языком на требуемом уровне“. То есть вопрос невыполнения языковых требований будут выяснять на основании жалоб.

„Если вы спустя шесть месяцев не сможете показать, что в самом деле владеете языком, то на вас будет можно наложить штраф 1280 евро, который вы должны будете в этом случае заплатить из своего кармана“, - сказала Каллас. Если у работника имеются основанные на трудовом договоре отношения с работодателем, то штрафные санкции будут применятся и к работодателю — 9600 евро.

Для курьеров ничего не изменится

С языковыми требованиями к доставщикам пищи компаний Wolti и Bolt долгое время была неразбериха. И сейчас изменений в законе делать не будут, так как государство не считает проблему крупной. „Мы изучили масштаб проблемы, и она довольно мала. То, что курьер не владеет эстонским языком, это мелочь“, - сказала министр.

Якобы по статистике Wolt выходит, что жалобы, связанные со владением языком, составляют менее одного от процента всех жалоб, связанных с обслуживанием. Как сказала Каллас, они не видят необходимости регулировать то, что общество не ощущает в действительности большой проблемой.

„Ресурс наших сил и энергии должен быть направлен туда, где существует настоящая проблема. Это на самом деле там, где человек сталкивается с обслуживанием, - например ресторанный сервис, гостиничный сервис, обслуживание в транспортном секторе, там, где намного больше жалоб и гораздо больше крупных проблем“, - сказала министр.

Законопроект находится на стадии разработки и вскоре будет обнародован.

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