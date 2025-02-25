25.02.2025, 15:15
Италия выдала Эстонии крупного российского бизнесмена, подозреваемого в нарушении санкций против РФ
ФОТО: Kuvatõmmis
Московский бизнесмен вел дела через Эстонию. Госпрокуратура подозревает запрещенную перевозку стратегических грузов и нарушение антироссийских санкций, пишет Eesti Ekspress.
Итальянские власти арестовали и экстрадировали в Эстонию российского бизнесмена Ивана Анчевского (48). Возглавляемая им московская компания „Мелитэк“ является крупнейшим поставщиком оборудования для российской промышленности и научно-исследовательских институтов.
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