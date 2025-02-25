Италия выдала Эстонии крупного российского бизнесмена, подозреваемого в нарушении санкций против РФ

Итальянские власти арестовали и экстрадировали в Эстонию российского бизнесмена Ивана Анчевского (48). Возглавляемая им московская компания „Мелитэк“ является крупнейшим поставщиком оборудования для российской промышленности и научно-исследовательских институтов.

Генеральный директор компании Анчевский был доставлен в Таллинн в конце января и содержится под стражей. Госпрокуратура подозревает его в перевозке в Россию запрещенных стратегических товаров и нарушении санкций.