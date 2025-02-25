Новости Эстонии
25.02.2025, 15:15

Италия выдала Эстонии крупного российского бизнесмена, подозреваемого в нарушении санкций против РФ

 
ИЗВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК: Иван Анчевский дает интервью в 2018 году. Скриншот с сайта YouTube
ИЗВЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК: Иван Анчевский дает интервью в 2018 году. Скриншот с сайта YouTube
ФОТО: Kuvatõmmis

Московский бизнесмен вел дела через Эстонию. Госпрокуратура подозревает запрещенную перевозку стратегических грузов и нарушение антироссийских санкций, пишет Eesti Ekspress.

Итальянские власти арестовали и экстрадировали в Эстонию российского бизнесмена Ивана Анчевского (48). Возглавляемая им московская компания „Мелитэк“ является крупнейшим поставщиком оборудования для российской промышленности и научно-исследовательских институтов.

Генеральный директор компании Анчевский был доставлен в Таллинн в конце января и содержится под стражей. Госпрокуратура подозревает его в перевозке в Россию запрещенных стратегических товаров и нарушении санкций.

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