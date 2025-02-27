Новости Эстонии
27.02.2025, 15:35

„Деньги — США, земли — РФ, долги — Европе, слава — Украине?“ Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии

 
Интервью RusDelfi с Йонатаном Всевиовым
Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов. Человек, формирующий международную политику Эстонии.
Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов. Человек, формирующий международную политику Эстонии.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Россия победила? Украина и Европа проиграли? Трамп всех бросил? Что происходит в международной политике и как это повлияет на Эстонию, в интервью RusDelfi объясняет канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.

„Результаты СВО: деньги — США, земли — РФ, долги — Европе, слава — Украине“, — пишет российская пропаганда. Согласны?

Конечно, нет. Очень смешно слышать, как российская пропаганда со временем меняет свой курс. Мы помним, что война должна была длиться три дня. Даже не война, а специальная военная операция. Война идет уже больше трех лет. Россия вложила в эту войну все свои конвенциональные войска. По их словам, они воют там с коллективным Западом. Еще Зеленский рассказывал этот анекдот: у Путина спросили, сколько российских солдат погибло на войне — он отвечает: „100-150 тысяч“. „А сколько солдат НАТО?“ — „НАТО еще не приехало“.

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