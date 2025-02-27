„Деньги — США, земли — РФ, долги — Европе, слава — Украине?“ Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии

Конечно, нет. Очень смешно слышать, как российская пропаганда со временем меняет свой курс. Мы помним, что война должна была длиться три дня. Даже не война, а специальная военная операция. Война идет уже больше трех лет. Россия вложила в эту войну все свои конвенциональные войска. По их словам, они воют там с коллективным Западом. Еще Зеленский рассказывал этот анекдот: у Путина спросили, сколько российских солдат погибло на войне — он отвечает: „100-150 тысяч“. „А сколько солдат НАТО?“ — „НАТО еще не приехало“.