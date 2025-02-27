27.02.2025, 15:35
„Деньги — США, земли — РФ, долги — Европе, слава — Украине?“ Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии
Интервью RusDelfi с Йонатаном Всевиовым
ФОТО: | Delfi Meedia
Россия победила? Украина и Европа проиграли? Трамп всех бросил? Что происходит в международной политике и как это повлияет на Эстонию, в интервью RusDelfi объясняет канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов.
„Результаты СВО: деньги — США, земли — РФ, долги — Европе, слава — Украине“, — пишет российская пропаганда. Согласны?
Уже подписаны?