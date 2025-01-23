ЗАКУЛИСЬЕ | „В итоге расходы на оборону могут составить 6% ВВП“. От такой перспективы дух захватывает, но выбора нет

„Ляэнеметс явно блефовал“, - заметил один из политиков, входящих в партию Eesti 200. Кристен Михал, выступая в передаче Vikerraadio „В студии премьер-министр“, удивил партнеров по коалиции заявлением, что расходы Эстонии на оборону, которые уже выросли до трех с половиной процентов ВВП, должны составить пять процентов. Передача закончилась в 15 часов, и в тот же час был опубликован твит премьер-министра на эту же тему. Двадцать минут спустя он был переведен на английский язык.