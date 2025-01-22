Председательство в ЕС перешло к Польше: Дональд Туск призвал к серьезному пересмотру „Европейской зеленой сделки“(9)
Выступая перед Европейским парламентом в связи с переходом председательства в ЕС к Польше, премьер-министр этой страны Дональд Туск призвал к значительному увеличению расходов на оборону странами Европы и серьёзному пересмотру“ „Европейской зелёной сделки“, передает Euronews.
„Европа была, есть и всегда будет великой“, - заявил в среду в Европарламенте премьер-министр Польши Дональд Туск, призвав страны ЕС увеличить военные расходы, чтобы блок мог защитить себя самостоятельно, не полагаясь на американский „зонтик безопасности“.
По словам Туска, „если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена“.
„Это не наш выбор. Я не милитарист. Польша - страна, в которой никто не хочет повторения войны. Мы пострадали больше всех в Европе“, - сказал польский премьер.
„Но именно поэтому мы хорошо понимаем: чтобы избежать повторения трагический событий, мы должны быть сильными, хорошо вооруженными и решительными“, - подчеркнул Туск.
Напомнив о полномасштабном вторжении РФ в Украину и миграционном кризисе на границе с Беларусью, с которыми его страна столкнулась на собственном опыте, Туск призвал страны ЕС серьезно подойти к вопросам безопасности, проявить гибкость и креативность в поиске источников увеличения военных расходов.
По его мнению, это может быть в том числе выпуск долговых обязательств для всего ЕС, за что выступают Польша и Франция. Германия и Нидерланды - против. Власти Дании, еще недавно выступавшие за экономию средств, изменили мнение и приняли проект.
„Альтернативы этому нет: Европа должна начать защищать себя, и поэтому она должна начать тратить на это европейские деньги“, - подчеркнул Туск.
Польский премьер уделил несколько слов и возвращению Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что смена власти означает, что „время комфорта закончилось“. Тем не менее, он призвал не отчаиваться и воспринимать призывы Трампа „как положительный вызов“ для блока.Ранее Трамп заявил, что будет поощрять РФ „делать всё, что та захочет“ против стран НАТО, которые тратят менее 2% своего ВВП на оборону, что вызвало возмущение в Европе. После победы на выборах Трамп заявил, что этот показатель в НАТО должен быть повышен до 5%, которого не достигают даже США.
„Не надо недооценивать призыв тратить 5%“, - сказал Туск в среду. (Его страна является лидером НАТО по расходам на оборону: по прогнозам, в 2025 году они составят 4,7%).
„Не спрашивайте Америку, что она может сделать для нашей безопасности. Спросите себя, что мы можем сделать для нашей безопасности“, - добавил он, перефразируя Джона Ф. Кеннеди.
„Нам нужно снова поверить в нашу силу. Мы сильны и равны величайшим мировым державам. Мы просто должны в это поверить“, - резюмировал польский премьер.
Критика „Европейской зелёной сделки“
Говоря о приоритетах Польши на период ее шестимесячного председательства в Совете ЕС Туск упомянул о ценах на энергоносители и „европейском зелёном курсе“, амбициозном проекте блока по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
По мнению польского премьер-министра, некоторые экологические нормы, введенные ЕС за последние пять лет, привели к повышению цен на энергию, от которых сегодня страдают потребители и компании. По его словам, они наносят ущерб конкурентоспособности блока по сравнению с США и Китаем.
Счета за электроэнергию начали расти в 2022 году, когда цены на рынке достигли максимума после манипуляций РФ с поставками газа. Диверсификация поставок помогла справиться с самыми сильными потрясениями, но цены по-прежнему значительно превышают средний исторический уровень.
„Европа не может проиграть в глобальной конкуренции. Она не может превратиться в континент наивных людей и идей. Если мы обанкротимся, никто больше не будет заботиться о природной среде в мире“, - сказал Туск.
Трамп уже отказался от Парижского соглашения.
Польский премьер попросил Европарламент провести „полный и критический обзор“ всех законов, касающихся „зеленой сделки“.
Расширение системы торговли квотами на выбросы (ETS), которая с 2027 года будет устанавливать цену на выбросы от сжигания топлива в зданиях и автомобильном транспорте, Туск назвал политикой, которая может привести к неприятным последствиям.
Он также предупредил, что высокие цены на энергоносители могут спровоцировать народное недовольство и „смести не одно демократическое правительство в ЕС“, призвав законодателей отказаться от жестких доктрин и идеологий в пользу здравого смысла.
Упомянутая связь „Европейской зелёной сделки“ с высокими ценами на энергоносители и снижением конкурентоспособности подтолкнула европейских консерваторов к действию. Европейская комиссия, Международное энергетическое агентство и экологические НПО однако утверждают, что первопричина проблемы кроется в зависимости от импорта ископаемого топлива и медленном внедрении возобновляемых источников.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, близким соратником которой является Туск, пообещала принять решительные меры по снижению цен на энергоносители для жителей Европы. При этом она заявила, что первоначальные цели „Зеленого курса“ будут сохранены, учитывая серьезность климатического кризиса.
„Мы должны снизить цены и одновременно полностью отказаться от российского ископаемого топлива“, - подчеркнула она перед выступлением Туска в парламенте.