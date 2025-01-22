Председательство в ЕС перешло к Польше: Дональд Туск призвал к серьезному пересмотру „Европейской зеленой сделки“

„Европа была, есть и всегда будет великой“, - заявил в среду в Европарламенте премьер-министр Польши Дональд Туск, призвав страны ЕС увеличить военные расходы, чтобы блок мог защитить себя самостоятельно, не полагаясь на американский „зонтик безопасности“.

По словам Туска, „если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена“.

„Это не наш выбор. Я не милитарист. Польша - страна, в которой никто не хочет повторения войны. Мы пострадали больше всех в Европе“, - сказал польский премьер.

„Но именно поэтому мы хорошо понимаем: чтобы избежать повторения трагический событий, мы должны быть сильными, хорошо вооруженными и решительными“, - подчеркнул Туск.

Напомнив о полномасштабном вторжении РФ в Украину и миграционном кризисе на границе с Беларусью, с которыми его страна столкнулась на собственном опыте, Туск призвал страны ЕС серьезно подойти к вопросам безопасности, проявить гибкость и креативность в поиске источников увеличения военных расходов.

По его мнению, это может быть в том числе выпуск долговых обязательств для всего ЕС, за что выступают Польша и Франция. Германия и Нидерланды - против. Власти Дании, еще недавно выступавшие за экономию средств, изменили мнение и приняли проект.

„Альтернативы этому нет: Европа должна начать защищать себя, и поэтому она должна начать тратить на это европейские деньги“, - подчеркнул Туск.

Польский премьер уделил несколько слов и возвращению Дональда Трампа в Белый дом, заявив, что смена власти означает, что „время комфорта закончилось“. Тем не менее, он призвал не отчаиваться и воспринимать призывы Трампа „как положительный вызов“ для блока.Ранее Трамп заявил, что будет поощрять РФ „делать всё, что та захочет“ против стран НАТО, которые тратят менее 2% своего ВВП на оборону, что вызвало возмущение в Европе. После победы на выборах Трамп заявил, что этот показатель в НАТО должен быть повышен до 5%, которого не достигают даже США.