Путин, Трамп и все-все. Почему Европа сворачивает с „зеленого курса“?

В 2019 году, всего через 10 дней после получения мандата, Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен представила Зелёный пакт для Европы - дорожную карту Европы с целью стать к 2050 году первым климатически нейтральным регионом. Кампанию по декарбонизации экономики окрестили Green deal ( „Зеленая сделка “ ), и она должна была стать крупнейшей в истории ЕС коррекцией экономического курса.

Идея не была оригинальной. „Зеленая сделка“ являлась логическим продолжением „Парижского соглашения“, принятого в 2015 году. Этот международный договор, к которому присоединились 194 страны мира, предписывает удержать рост глобальной средней температуры „намного ниже“ 2 °C и „приложить усилия“ для ограничения роста температуры на 1,5 °C. „Парижское соглашение“ подписали все страны-участницы ЕС, и, по сути, „Зеленая сделка“ Еврокомиссии должна была помочь государствам претворить в жизнь уже взятые международные обязательства, а Брюссель со своей стороны обещал помочь деньгами и идеями.