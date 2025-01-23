Финансовая помощь ЕС Киеву в 2025 году составит 35 млрд евро

Европейский союз предоставит в 2025 году Украине, ведущей уже почти три года оборонительную войну против РФ, финансовую помощь на 35 миллиардов евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в соцсети Х вечером в среду, 22 декабря. „ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility с 35 млрд евро на 2025 год“, - говорится в его сообщении.

Домбровскис сделал свою запись на полях проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, где он встретился с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко. „Мы обсудили вопросы расширения и шаги по приближению к единому рынку ЕС“, - указал комиссар ЕС в своем посте.

По данным Минфина Украины, в 2024 году Евросоюз стал крупнейшим донором Украины, предоставив финансовую помощь 16,6 млрд евро в рамках фонда Ukraine Facility.

Финансовая поддержка Украины в 2025 году

Как сообщает агентство УНИАН, 10 января в госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Евросоюза в рамках инициативы ERA, которая предполагает использование замороженных активов России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это был первый транш, поступивший в страну благодаря российским активам.

Кроме того, по информации Bloomberg, в 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен инвестировать в Украину 1,5 млрд евро. Основными направлениями для этих инвестиций будут инфраструктура, энергетическая безопасность, а также поддержка частного сектора и продовольственной безопасности в стране, как сообщил управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Туеркнер.

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