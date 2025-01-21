Каллас – Михалу: негоже управлять государством через посты в Твиттере

Сегодня Михал написал пост в социальных сетях, в котором подчеркнул, что новый президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что ожидает от НАТО увеличения расходов на оборону до пяти процентов.

„Я поддерживаю еще более быстрое наращивание обороноспособности. Эстония хорошо знает своего врага, и я думаю, что, как и Польша, Латвия и Литва, мы тоже должны установить цель в пять процентов. Примерный уровень оборонных инвестиций Эстонии в 2026 году планируется на уровне 3,7 процента ВВП“, — написал он.

Свое мнение по поводу заявления Михала высказала Кристина Каллас: „По моему мнению, так управлять страной нельзя – когда мы читаем, что партнеры по коалиции сообщают о таких крупных принципиальных предложениях через прессу. Или даже вынуждены отвечать на вопросы журналистов по темам, о которых никто нигде ранее не говорил“.

„Негоже управлять государством через посты в Твиттере, говоря то, что в голову взбредет. Такие решения должны приниматься на основе тщательно взвешенного плана. Я предполагаю, что этот план требует согласования схемы финансирования на уровне Европейского союза, поскольку Эстония в одиночку, безусловно, не в состоянии воплотить подобные оборонные планы“, – подчеркнула Каллас.

„И, конечно, не с нашими ресурсами госбюджета, поскольку здесь речь идет о военных облигациях ЕС или оборонных займах. Это требует общеевропейского соглашения, а также пересмотра на европейском уровне Маастрихтских критериев или, по крайней мере, временного их ослабления, поскольку кредитоспособность большого числа стран в рамках сегодняшних правил дефицита закрыта. Обороноспособность всех стран Восточного крыла НАТО необходимо повышать. Это ясно. Но в рамках государственного управления такие решения все же нужно принимать на основе углубленного анализа и соответствующих соглашений“, – сказала Каллас.

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