Михал: расходы Эстонии на оборону должны составлять 5% от ВВП

Сегодня Михал написал пост в социальных сетях, в котором подчеркнул, что новый президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что ожидает от НАТО увеличения расходов на оборону до пяти процентов.

„Я поддерживаю еще более быстрое наращивание обороноспособности. Эстония хорошо знает своего врага, и я думаю, что, как и Польша, Латвия и Литва, мы тоже должны установить цель в пять процентов. Примерный уровень оборонных инвестиций Эстонии в 2026 году планируется на уровне 3,7 процента ВВП“, — написал он.

Михал добавил, что для достижения пяти процентов Эстонии необходимо начать как можно раньше инвестировать в оборону, и для этого Министерство обороны делает все возможное.

„Источник покрытия увеличения расходов на оборону должен быть разнообразным, с увеличением финансирования обороны в ЕС, продолжающимися сокращениями в государственном секторе и заимствованиями в сочетании с бюджетными правилами ЕС, которые учитывают оборонные инвестиции стран. Я не считаю, что для этого мы можем сейчас повышать налоги“, — отметил он.

Михал подчеркнул, что сохранение независимости является для Эстонии экзистенциальным вопросом. „Я надеюсь на широкую поддержку этого подхода в Эстонии, конечно же, после консультаций с другими политическими партиями в Рийгикогу, чтобы можно было обсудить этот выбор с коллегами из других стран на саммите Европейского совета по вопросам обороны в феврале“.

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