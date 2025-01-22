Кая Каллас: Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет

Россия может уже в 2028 году начать военную агрессию против одной из стран Европейского Союза, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. „Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет“, - передает DW слова Каллас, сказанные в среду, 22 января, на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.

Деталей вероятных планов агрессии Кремля она не сообщила. Вместе с тем Каллас предположила, что Европа выигрывает время, пока Украина обороняется от российского вторжения. Поэтому первоочередной задачей ЕС остается дальнейшая военная помощь Киеву. „Нет никаких сомнений в том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью она может выиграть войну“, - уверена она.

Каллас призвала увеличить расходы на оборону

Глава дипломатии призвала страны Европейского Союза увеличить расходы на оборону, отметив, что они должны не только инвестировать в предотвращение войны, но и активно готовиться к возможному конфликту. Каллас поддержала утверждение нового президента США Дональда Трампа о том, что расходы Европы на оборону недостаточны. Каллас также указала, что Россия сейчас тратит на военные цели почти в пять раз больше, чем все страны ЕС вместе взятые: в 2024 году оборонные расходы стран ЕС составили в среднем 1,9% от ВВП, тогда как в России этот показатель был 9%.

„Путин понимает только силу“

„Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору“, - подчеркнула Кая Каллас. По ее словам, президент РФ Владимир Путин „говорит только на языке силы“, а „слабость провоцирует его“. „Говорят, что я занимаю позицию „ястреба“ в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь“, - добавила Каллас.

Кая Каллас сообщила, что в настоящее время ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России. Она также отметила, что Европейский союз уже оказал Украине военную помощь на сумму почти 50 миллиардов евро. Кроме того, до конца февраля 2025 года в странах ЕС планируется подготовить 75 тысяч украинских солдат и офицеров.

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